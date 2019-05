Cuando el príncipe se cansa, llora, come chocolate y no rescata a la princesa Escolares de Laviana y Barredos, con su catálogo de juguetes. / E. C. El Principado quiere extender a toda laregión la Guía Infantil de Igualdad de Género, elaborada con alumnos de diecisiete municipios CH. TUYA Miércoles, 1 mayo 2019, 01:55

«¿Por qué el príncipe tiene que rescatar a la princesa?» «¿Por qué él no llora?» «¿Él no se cansa?» «Si vive con siete personas, ¿por qué Cenicienta tiene que hacerlo todo ella sola en casa?». Al alumnado de Barredo y Laviana no le convenció la imagen que de los roles masculinos y femeninos mostraban los cuentos infantiles. Por eso, plantearon nuevos protagonistas, como príncipes que no rescatan a princesas, sino que se cansan, lloran y, también, comen chocolate.

Esa es una de las experiencias que incluye la Guía Infantil de Igualdad de Género elaborada por Los Glayus con la financiación del Gobierno regional. Presentada en Nava el mes pasado, el Principado la dio a conocer ayer en los martes de Salud Pública que convoca la Consejería de Sanidad. «La intención es que la guía se implante en toda la región», explicó la directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

Almudena Cueto fue la encargada, junto a Carlos Becedóniz, coordinador del Observatorio de Infancia del Principado, y Alejandro García, de Los Glayus, una entidad formada por educadores y pedagogos, de mostrar el trabajo realizado por escolares de diecisiete municipios de toda la región. «Esta es una primera iniciativa, pero queremos que participen todos los que quieran», insistió Cueto.

Según explicó, la clave de la guía es «la importancia de trabajar con los niños y las niñas para cambiar la desigualdad de género, algo que es muy difícil sin apoyos como el que supone esta guía».