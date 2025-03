«He tenido el privilegio de mandar al mejor regimiento de España»

ELENA RODRÍGUEZ / MARCO MENÉNDEZ CABO NOVAL. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 02:55 Comenta Compartir

«¿Resumen de estos dos años? Como la película, mejor, imposible». El coronel Manuel Pérez López (Cádiz, 1966), jefe del acuartelamiento Cabo Noval -sede del Regimiento de Infantería Príncipe número 3- dejará su cargo el 13 de diciembre al haberse cumplido los años de mandato estipulados. Ese día dará el relevo a su sucesor, el coronel Alfonso Pardo. Después, se marchará a Madrid a un curso de actualización de tres meses (requisito para poder ascender si los mandos así lo consideran) y estará a la espera de destino. Tan bien acogido afirma haberse sentido en Asturias, que de momento ni él ni su familia se trasladan. Este domingo vivirá su última celebración en Cabo Noval de la patrona de Infantería, con una parada militar en el día de la Inmaculada.

-Cuando tomó posesión del cargo el 15 de diciembre de 2017 dijo: «La impronta del jefe se notará». Dos años después, ¿qué sello deja?

-Todo jefe deja el suyo, porque todos tenemos una manera de mandar y de ser. Encontré una magnífica unidad y creo que la dejo en mejores condiciones.

-¿En qué sentido?

-Hemos estado desplegados en dos operaciones, en Líbano y Mali, y la calidad de la preparación ha aumentado porque hubo un periodo específico para ello. También contamos con recursos para poder hacerlo. Después, se han hecho mejoras en el acuartelamiento y, en el plano de personal, hemos potenciado todas las actividades para facilitar el acceso al mercado laboral exterior y el ingreso de la tropa no permanente en academias de formación para ser suboficiales y oficiales.

-Su sucesor toma el relevo después de haber recibido el Premio Sistemas de Acuartelamiento (SACU) al mejor Ejército de Tierra.

-Nos dieron el galardón por la gestión eficaz de los recursos. El acuartelamiento se preocupa por el medio ambiente y no gasta ni luz ni agua en exceso. Tenemos todas las certificaciones ambientales. Como consecuencia de esta distinción, hemos tenido la posibilidad de impulsar el edificio de alojamiento.

-¿Cómo van las gestiones?

-En marzo, el jefe del Estado Mayor del Ejército aprobó esta necesidad y se ordenó la provisión de fondos. Es una obra plurianual que comenzará, posiblemente, a principios de 2020 y acabará, si todo va bien, en 2021. Es una inversión importante, con capacidad para 120 militares.

-¿Por qué esta necesidad?

-El acuartelamiento es del año 1985. En un lateral de la explanada se construyeron todos los edificios y el otro se dejó libre pensando en la incorporación de un segundo batallón. Sin embargo, este se apretó en el espacio que dejaron libres las compañías de operaciones especiales al disolverse y no se construyó ninguna infraestructura nueva. Además, desde hace tres años nos están llegando materiales nuevos, sistemas de simulación y todo eso ocupa espacio y necesitamos construir un edificio con dormitorios para personal de tropa, vestuarios y duchas. Para más adelante tenemos aprobado otro edificio, donde estarán el sistema de batalla virtual, de defensa contra el carro, de planimetría, así como los vehículos que nos van a llegar.

-¿Para cuándo este inmueble?

-De 2022 en adelante.

-¿Qué más retos tiene su sucesor?

-Será él quien los marque. Yo siempre digo que han ser ambiciosos, pero no mucho, porque en dos años tienes que focalizarte en una o dos cosas. En el acuartelamiento, eso sí, hay mucho que hacer.

-¿Cómo qué?

-Aparte del edificio de alojamiento, la mejora de nuestros sistemas de seguridad y acceso a determinadas zonas y orientar a los batallones que participarán en 2020 en la brigada internacional VJTF (siglas en inglés de Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad) de la OTAN, de la que el regimiento formará parte junto a unidades de la brigada de Galicia en Pontevedra. Pero, claro está, él establecerá sus prioridades.

-Llegó con la intención de mantener una buena relación con las instituciones. ¿Lo ha logrado?

-Sí y ha sido muy fácil con todas, independientemente del signo político y su localización. Me he sentido apoyado y respaldado desde el minuto uno hasta el día de hoy. También por la gente. No sé si será el carácter asturiano, que es muy acogedor, o el cariño hacia el regimiento.

-¿Lo hay?

-Sí, es lo que me manifiestan. De todo habrá, pero creo que los asturianos reconocen el trabajo bien hecho, además de que el regimiento lleva en Asturias más de un siglo.

-Bajo su mando se celebró una jura de bandera civil en Cudillero. ¿Hay solicitudes para celebrar más actos de este tipo?

-Tenemos una petición del alcalde de Cangas del Narcea para celebrar una jura de bandera el próximo año. La tramitaremos. Nosotros, encantados de que se nos conozca y que los asistentes muestren así su amor por España. Es posible que, para 2021, pueda haber una en una de las tres ciudades grandes (Oviedo, Gijón, Avilés), donde ya se celebró.

-¿Hay interés por lo militar?

-Hace un tiempo, organizamos en Oviedo unas jornadas para informar a la sociedad asturiana de las operaciones en Líbano y Mali. El auditorio se llenó y quedó gente fuera. En Asturias hay interés y cariño por lo militar. Prueba de ello fue la cantidad de preguntas que nos hicieron.

-¿Qué detecta?

-Noto que hay un poco de desconocimiento, algo en lo que hemos mejorado bastante, difundiendo toda la información posible. Les sorprendía que hubiese 3.000 militares españoles desplegados por el mundo y que al año pasen 18.000 personas por Colombia, Afganistán, el norte de África, Yibuti...

Los vehículos 8x8

-¿Qué valoración hace de las misiones en Líbano y Mali?

-Fueron un éxito con todas las letras. En Líbano, con el Grupo Táctico Toledo, estuvieron seis meses. Hubo momentos complicados, dada la existencia de túneles de Hezbolá que cruzaban a la zona israelí y que los israelís detectaban y volaban. Consiguieron manejar todas las situaciones y dejaron al siguiente contingente una zona relativamente tranquila. En Mali, los componentes del regimiento que formaban parte del contingente eran bastante menos, en número, que los pertenecientes al Grupo Táctico Zamora. Allí tuvieron un ataque terrorista. Hubo que aplicar lo aprendido y realizar una acción de combate.

-Está previsto que en 2021 regresen a Mali e Irak.

-Estas misiones están programadas y hay una preparación específica, pero el regimiento está preparado para ir mañana a cualquier lugar que se le ordene.

-¿Qué pueden aportar los vehículos 8x8 que se fabrican en Trubia?

-Estarán para 2023 o 2024. Son muy necesarios, porque los que tenemos asignados están al final de su ciclo. Van a proporcionar una capacidad de combate tremenda. Permitirán, además, configurar las brigadas programadas en el proyecto 'Fuerza 35', que define cómo va a ser el Ejército de Tierra con vistas al año 2035.

-¿Qué balance hace de estos dos años en Asturias?

-Vine muy ilusionado y me voy muy satisfecho de mi paso por la unidad y por Asturias. He tenido el privilegio de mandar al mejor regimiento de España. Mi familia y yo nos hemos sentido como en casa desde el día que llegamos. Realmente no nos queremos marchar.