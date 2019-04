«El problema en las grandes estructuras de hormigón es su falta de mantenimiento» Javier Suárez, durante su charla en la Escuela de Minas. / ÁLEX PIÑA Javier Suárez, responsable en impermeabilización de la empresa BASF, cree que «muchas veces se espera a que llegue el problema para intervenir» MARCO MENÉNDEZ OVIEDO. Sábado, 27 abril 2019, 03:21

Recientemente cobraron actualidad los accidentes ocasionados por el desplome de grandes estructuras de hormigón que aparentemente parecían indestructibles. Fueron los casos del viaducto Morandi, de Génova (Italia), y del muelle vigués donde se celebraba el festival O Marisquiño. Eso hizo que creciera la preocupación por el estado de este tipo de estructuras y que se revisaran muchas de ellas. Javier Suárez es el responsable de impermeabilización y reparación de BASF Construction Chemicals Iberia y ayer protagonizó una jornada técnica sobre 'Soluciones integrales para estructuras de hormigón afectadas por corrosión', en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, organizada por Aldaco 2002. Este experto tiene claro que esos problemas se derivan «de la falta de mantenimiento, porque estas estructuras tienen muy poco». «Hoy se construye con coeficientes de seguridad suficientemente elevados, pero el problema es que no se mantienen».

No es un problema nuevo. Javier Suárez, cuya empresa está acometiendo las labores de reparación del viaducto de Somonte, en la autopista 'Y', explica que «llevamos 25 ó 30 años trabajando en la reparación de las estructuras y sabemos cómo protegerlas. Pero todavía hoy la gente tiene mucho desconocimiento y no se aplica el interés adecuado para realizar las actuaciones necesarias». Advierte de que «no podemos pensar que porque el hormigón armado sea un elemento muy duradero no le pasan cosas. Tanto en puentes como en puertos, edificios, plantas de depuración de aguas residuales, etcétera, cualquier estructura de hormigón está sometida a distintas patologías».

Es decir, ocurre tanto en elementos de titularidad pública como privada. Lo malo es que «muchas veces preferimos esperar a llegar a ver el problema para intentar ponerle remedio. Cuando estás construyendo una estructura es difícil empezar a pensar en protegerla de algo que le ocurrirá en quince años, pero hemos hecho tratamientos en elementos que empezaron a tener daños al cabo de solo cinco años». En opinión de este experto, «cuando se ven los primeros indicios es cuando tenemos que empezar a hacer cosas. Al final, va a repercutir en un ahorro ingente, porque lo que realmente es caro es reparar, no proteger».

Evolución constante

Las técnicas y los compuestos están evolucionando continuamente, tanto en hormigones como en morteros. El objetivo de la jornada técnica celebrada ayer en Oviedo era «transmitir algo de inquietud sobre el hecho de que hay muchas cosas en el mercado». La divulgación entre los profesionales, por tanto, es fundamental y Javier Suárez añade también la importancia de las especificaciones de los productos, porque «aplicar un mortero de cualquier forma lo puede hacer cualquiera. Nosotros lo llevamos un puntito más allá, pero en el momento de la elaboración del proyecto, que es cuando se consigue valor añadido».

La situación de las grandes estructuras de hormigón es España es muy variada, aunque Javier Suárez remarca que «no se trata de que haya una especie de psicosis de que parezca que todas están mal y que cuando se vea salir un hierro se piense que va a pasar algo. Hay que estudiar cada caso tratándolo con técnicas adecuadas».

También influyen mucho los comentarios en las redes sociales, que alarman a la población, por lo que este experto tiene claro es que, «cuando haya que hacer un estudio estructural, recomendamos que lo haga una ingeniería con capacidad».