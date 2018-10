Un problema hormonal del manzano, causa de la vecería Manzanas en el lagar de Cortina, tras la gran cosecha del año pasado. / JOSÉ SIMAL Según los técnicos, cuando los árboles tienen mucha cosecha, se inhibe la producción de yemas para el siguiente año MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 03:17

El sector sidrero está decidido a vencer el problema de la vecería, por el que los años impares se logran grandes cosechas de manzana y los pares la producción se reduce de forma drástica. Este año se espera una cosecha de poca manzana y de no tanta calidad como la del año pasado. Pero Celestino Cortina, presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, es optimista: «Ya tenemos identificado el problema y estamos buscando soluciones apoyándonos en los técnicos».

Cortina reconoce que se trata de un problema graves si, como se pretende, en un futuro cercano la Sidra de Asturias predomina en las sidrerías. «Todavía sigue siendo minoritaria, hay que reconocerlo, pero esto va a dar la vuelta algún día y cuando la dé hay que tener materia prima para poder suministrar. Siempre habrá quien prefiera elaborar un año y tener sidra para dos, pero no es lo óptimo. Hay que ser competitivos y salir al mercado con buena sidra fresca. Necesitamos tener manzana todo los años», dice Cortina.

¿Cuál es el problema de la vecería? Parece ser que todo reside en un problema hormonal de los propios manzanos.

El caso es que, «cuando los árboles tienen mucha cosecha, mucha pepita, se inhibe la producción de yemas para el año siguiente», explica el presidente de la DOP. Es más, ya se nota que, «ahora mismo, con una cosecha pobre, está preformándose una cosecha muy grande para el año que viene. A priori, los árboles están preparados para dar una gran cosecha, pero es un círculo del que queremos salir, un zig zag que nos machaca y que hay que corregir», apunta. Lo bueno es que se puede trabajar sobre las actuales pomaradas, «con buenos abonados, podas tratamientos, y aclareos», señala Celestino Cortina. Se trata, entre otras cosas, de eliminar flores cuando hay un exceso y «si hay mucho cuajado de fruta poder tirarlo. Hay varios sistemas y lo que estamos viendo es cuál es el idóneo para Asturias, porque tenemos una climatología muy particular».

Todo ello lleva a un mejor tratamiento de las pomaradas, es decir, a una mayor profesionalización. El presidente de la DOP incide en que «no cabe duda de que el futuro pasa por tener cosecheros que sepan manejar mejor su plantación. Es una de las carencias que hay y tenemos que ser conscientes de que no somos perfectos y debemos ir puliendo poco a poco. Eso nos va a fortalecer con vistas a los retos que se nos vienen encima en los próximos años».

Pero no parece que el problema de derrotar a la vecería se vaya a solucionar de manera fácil y a Celestino Cortina le asaltan algunas dudas. «Aquí, según los técnicos, puede ser complicado hacer cierto tipo de tratamientos, porque hay unos requisitos de temperatura durante la floración y el cuajado de la fruta, en mayo y junio, para que los tratamientos sean eficaces. Y ya vimos que este junio llovió todos los días. Además, no tenemos una experiencia contrastada de años anteriores, pero tengo que creer que se va a lograr y, si no es de una manera, tendrá que ser de otra».

Los llagares de la DOP elaboraron el año pasado casi siete millones de litros y prevén que este año no lleguen a la mitad. Para ellos, no hay alternativa, pero para elaborar sidra no acogida a la DOP la traen «principalmente de Galicia, que es donde hay manzana de sidra más cercana. Después ya se va a países europeos que son proveedores». No se trata de una cuestión de precio sino de que «no hay manzana asturiana. Hay que elaborar menos que el año pasado, pues aún así no llega y hay que cubrir la necesidad con manzana foránea». Cortina explica que en ocasiones el precio de la manzana no asturiana puede ser más bajo que la región, pero «tiene menos calidad y menos rendimiento. Si miramos los litros que produce una manzana, la de afuera no da los mismos que la de aquí. Ni en calidad ni en cantidad, con lo que los euros enseguida se equiparan». Ante esto, es claro al indicar que «hablamos de un producto al precio de aquí, pero no con la calidad de la manzana de aquí. Es un problema que está ahí y es la realidad», sentencia.