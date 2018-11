Problemas con la Cafinitrina, que no tiene sustituto Sábado, 24 noviembre 2018, 03:58

Junto al Adiro hay otros fármacos que llegan a cuentagotas a las farmacias. Cofas habla de unos 40 medicamentos con falta de suministros, entre los que figura la Cafinitrina (insuficiencia cardíaca), para la que, además, no hay sustituto. Este es el listado de fármacos que escasean: Adalat, Adiro, Aerius, Aporcard, Augmentine, Besitrán, Cafinitrina, Calcium Sandoz, Carduran Neo, Clotrimazol Canesmed, Co Diovan, Cosopt PF, Dalacin Emulsion, Dalparan, Depakine, Dilutol, Elontril, Flatoril emulsión, Fluidasa, FML, Halcion, Kalpress plus, Levitra, Natecal, Neupro, Nevanac colirio, Pred Forte, Pritor, Rexer, Sutril, Trankimazin, Tromalyt y Valsartan.