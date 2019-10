«El profesorado no puede esperar más» Los sindicatos trasladan a la consejera de Educación numerosas reformas «urgentes» O. ESTEBAN GIJÓN. Sábado, 5 octubre 2019, 03:05

Era una toma de contacto. Pero las necesidades son tantas y tan «urgentes» que los sindicatos no esperaron para ponerlas sobre la mesa. La consejera de Educación, Carmen Suárez, mantuvo ayer una reunión con la Junta de Personal Docente, con representación de los sindicatos ANPE, CC OO, CSIF, Sinta, Suatea y UGT, en la que presentó a parte de su equipo (los directores generales de Función Docente, Miguel Ángel Barón, y de Planificación e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López). Era el primer encuentro formal, en el que la consejera planteó los objetivos generales de la legislatura. Pero los sindicatos llegaron con una lista muy larga de peticiones. «El profesorado asturiano no puede esperar más», resumió la portavoz de UGT, Maxi Fernández. Y entre esas cuestiones por las que no puede esperar está la homologación salarial (tienen sueldos inferiores a las demás comunidades autónomas). La rebaja de la interinidad, que alcanza el 30% en este curso, si bien la consejera insiste en que la intención es llevar ese porcentaje al 8%. En este sentido, algunos sindicatos aseguraron que con el actual sistema de acceso a la función pública es complicado. Y más aún teniendo en cuenta el envejecimiento de la plantilla: más de 4.000 docentes tiene más de 50 años. Es decir, que en los próximos diez años se jubilará más del 40% de la plantilla. Eso, unido a las necesidades 'heredadas' de los años en los que no se convocaron oposiciones, lleva a que las ofertas de empleo público no logren rebajar la tasa de interinidad.

Una de las cuestiones más urgentes que se comentaron fue el incumplimiento del acuerdo de las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria. CC OO, de hecho, solicitó la convocatoria de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, porque defienden que muchos docentes están haciendo más horas de las pactadas. Y sin solucionar algo que se suponía ya arreglado, los sindicatos recuerdan que está pendiente reducir también las horas lectivas en Primaria, hasta las 23. Suatea, por su parte, mostró su malestar por determinadas cuestiones sucedidas en el inicio de curso, como «los problemas en las dotaciones de plazas la profesorado interino, en las adjudicaciones al colectivo de personas con diversidad funcional, en el incremento de medias jornadas». Suatea valoró la puesta en marcha de dos nuevos servicios dentro del organigrama de la consejería: uno para la etapa de 0 a 3 y otro de equidad.

«Buena voluntad»

La consejera fue consciente de la gran cantidad de trabajo que hay, que incluye nuevos centros escolares, duplicar las plazas de 0 a 3, bajar las tasas de abandono escolar, las nuevas convocatorias de empleo público... ANPE añadió cosas a la lista: reducción de la burocracia que «asfixia a la función docente», reducción de las jornadas para los mayores de 55 años, acabar con la inestabilidad de las plantillas... Buena parte son compartidas, si bien hay diferencias: CC OO quiere un nuevo acuerdo de interinidad «dados los perniciosos efectos del actual, firmado con ANPE y UGT».

Carmen Suárez mostró «buena voluntad» en su encuentro con los sindicatos y, a partir de la próxima semana, empezará a atender a las formaciones que han reclamado reuniones específicas.