¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un momento de la reunión de la Alianza por las Infraestructuras celebrada en Oviedo. Mario Rojas
Peajes en Asturias

El Principado pedirá al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga del peaje del Huerna

Alejandro Calvo espera que el Ministerio de Transportes «no agote los seis meses de plazo del silencio administrativo», pero anuncia que ya prepara «el contencioso-administrativo». El resto de integrantes de la Alianza por las Infraestructuras reclaman «una acción política» urgente y «continuar con la presión»

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:02

Comenta

El Principado va a solicitar la revisión de oficio del expediente de la prórroga del peaje del Huerna, fechado en el año 2000, para ... lograr su nulidad. «Este procedimiento lo que va a atacar es el hecho incontestable en el que se fundamenta esa situación de ilegalidad: la falta de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación del 2000». Un paso este que «a veces, los propios gobiernos hacen para resolver irregularidades de expedientes, pero que sirve para garantizar que expedientes que ya no son atacables en el tiempo, porque ya no están en periodo de recurso, puedan, ante una evidencia de ilegalidad o irregularidad, abrirse a una revisión». Esa petición se realiza «ante el Gobierno de España, en este caso ante el Ministerio de Transportes» que tiene seis meses para contestar o abonarse en el silencio administrativo. «Esperamos que no se agote ese plazo y que haya novedades antes», aunque, por si acaso, el Gobierno regional «ya está preparando el contencioso-administrativo». Porque, teme, «nos veremos abocados a él».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

