El Principado pedirá al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga del peaje del Huerna

El Principado va a solicitar la revisión de oficio del expediente de la prórroga del peaje del Huerna, fechado en el año 2000, para ... lograr su nulidad. «Este procedimiento lo que va a atacar es el hecho incontestable en el que se fundamenta esa situación de ilegalidad: la falta de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación del 2000». Un paso este que «a veces, los propios gobiernos hacen para resolver irregularidades de expedientes, pero que sirve para garantizar que expedientes que ya no son atacables en el tiempo, porque ya no están en periodo de recurso, puedan, ante una evidencia de ilegalidad o irregularidad, abrirse a una revisión». Esa petición se realiza «ante el Gobierno de España, en este caso ante el Ministerio de Transportes» que tiene seis meses para contestar o abonarse en el silencio administrativo. «Esperamos que no se agote ese plazo y que haya novedades antes», aunque, por si acaso, el Gobierno regional «ya está preparando el contencioso-administrativo». Porque, teme, «nos veremos abocados a él».

Ese fue el anuncio realizado por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, tras las más de dos horas de reunión mantenida por la Alianza por las Infraestructuras, el ente que engloba a los partidos políticos y los agentes sociales. Uno creado ya bajo el gobierno de Javier Fernández y del que salió la convocatoria de la manifestación celebrada en Oviedo el pasado día 17. La primera en la que, tras las pancartas, se pudo ver tanto al presidente del Principado, Adrián Barbón, como a todo su equipo, a los portavoces de todos los partidos políticos, excepto Vox, y a los de los sindicatos UGT y CC OO, así como a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y a las tres cámaras de Comercio de la región.

Tras esa manifestación, en la que participaron 5.000 personas y que Calvo calificó de «éxito», lo que tocaba era que la Alianza conociera los pasos a dar por el Gobierno regional y realizara sus propias propuestas. Calvo anunció la petición de esa revisión de oficio y aseguró que «estamos trabajando en ella», para «presentarla en las próximas semanas». Defendió que «mi trabajo aquí es que las propuestas sirvan para respaldar al Gobierno y no para abrir fisuras o que se utilice el ámbito de la Alianza para traer debates que se producen en la Junta». Porque, explicó, «queremos preservar la unidad de la Alianza, juntos tenemos una fortaleza no solo en el ámbito jurídico y administrativo, sino que nos da más fuerza política para lograr los objetivos: el primero, lograr la bonificación del cien por cien».

Una unidad de la Alianza que no quedó tan clara tras la reunión. Porque Calvo no cree necesaria que Óscar Puente o su equipo venga a dar respuestas a la región. «Ya les he dado cuenta de que tenemos reuniones, que eso no significa que lleguemos a un acuerdo», a la vez que anunció que habrá más reuniones, pero planteó que «lo primero sería lograr una partida en los Presupuestos Generales del Estado, si se elaboran y salen adelante» o tener «un decreto de bonificación». Llamó él a la unión del noroeste, por lo que anunció sí «reuniones con Galicia y Castilla y León», para lograr la nulidad y tener acceso al expediente de prórroga «que todavía no se nos ha entregado».

«Pedro Sánchez podría aprobar mañana mismo una bonificación del cien por cien» Álvaro Queipo Presidente del PP en Asturias

Una posición la suya, la de que el Gobierno central no dé explicaciones, que no gustó al resto de grupos. El presidente del PP, Álvaro Queipo, se felicitó de iniciar ese proceso de revisión, pero dejó claro que «nosotros no podemos fiarlo todo a la parte jurídica ni a esperar un sentencia» que, en el mejor de los casos, no llegaría hasta 2028. Pidió él «una acción política que traiga una solución a este problema lo antes posible», solución que dijo «solo está en manos del Gobierno de la nación». Entiende él que «Pedro Sánchez podría aprobar mañana mismo una bonificación del cien por cien, no necesita los Presupuestos Generales del Estado, solo un decreto».

Y en la línea de la utilidad o no de la Alianza, Queipo apuntó «dudas» sobre ella. «He planteado que convoque al secretario de Estado y que venga aquí y que den explicaciones donde las tiene que dar, en Asturias y en este foro». Porque, cree él que «todo lo demás es solo jugar al despiste». Se mostró «preocupado por la utilidad que quiere el Principado dar a la Alianza» y entiende que, para continuar en ella, «se convoque al secretario de Estado».

Más dura se mostró la portavoz de Vox, que considera que «ha sido una reunión con mucho ruido y pocas nueces». En opinión de Carolina López, «es una vergüenza que, a día de hoy, el Gobierno de Adrián Barbón no tenga acceso completo al expediente del peaje». Según ella, «por lo que nos ha explicado Alejandro Calvo, abandona la vía política y se centra en la jurídica, que está muy bien, pero será un proceso largo con el que el Gobierno ganará tiempo y los asturianos seguirán pagando este peaje injusto».

Tampoco le gustó a la portavoz de Vox que Calvo haya ligado «la bonificación del peaje a los Presupuestos Generales del Estado. Utilizan esta injusticia para chantajear a los asturianos para que salven los muebles al Gobierno de Pedro Sánchez».

Ni al portavoz de Foro. «No tengo muy claro para qué ha servido ni esta reunión ni la Alianza», afirmó Adrián Pumares. «Después de la negativa del ministerio pregunto ¿ahora, qué?, creo que la Alianza debe jugar un papel más activo, el que no está tomando el Gobierno de Adrián Barbón». Cree él necesario que acudan a la reunión los responsables del ministerio de Transporte. «Hoy nos ha dicho que ha tenido una reunión con el secretario de Estado. Pues no teníamos conocimiento de esa reunión. No sabemos cuál ha sido el resultado».

Una preocupación que comparte la Federación Asturiana de Empresarios. El director general de la Fade, Alberto González, explicó que «habíamos visto una unidad política respecto al peaje que se debería mantener». Cree él que «tenemos capacidad política para meter más presión de la que hemos hecho hasta el momento». Y no acaban aquí sus preocupaciones. «Nos llama mucho la atención que no sea público el expediente en que se prorroga el peaje y que tampoco lo sea el dictamen de la Unión Europea».

Más presión en la calle y comisión bilateral

Desde la izquierda y como socio de gobierno, la postura de Convocatoria por Asturias es exigir más presión política. Delia Campomanes confesó no encender «la cerrazón del ministerio» ya que, «seguimos creyendo que la solución la tiene el Ministerio de Transportes, no entendemos como el ministro puede seguir en esta cerrazón». Sobre el tejado de Pedro Sánchez y Óscar Puente dejó ella todas las pelotas : «Podría acortar todos los plazos» a la vez que entiende que «es necesario que se bonifique».

Xune Elipe, de Somos Asturias, acudió a la reunión en representación de Covadonga Tomé y denunció «el agravio comparativo que sufre Asturias» y cree que «lo que necesitamos es una posición de país unitaria. Que defienda los intereses de Asturias». Además de pedir «la creación de una comisión bilateral Gobierno del Principado-Gobierno de España», entiende él que «sin movilización social permanente, constante, firme y unitaria no va haber ninguna posibilidad de que se quite el peaje».

Movilización que también piden UGT y CC OO. El secretario general del primero, Javier Fernández Lanero, sumó «al peaje injusto e ilegal tenemos que añadir que cobran por usar una autopista que no existe», ya que las obras han reducido «a un carril para comunicarnos con la Meseta. Es un agravio y un fraude». En su opinión, «es un dato más para añadir al Gobierno de España: mientras se resuelva jurídicamente en la Unión Europea, lo que debe haber es una bonificación del cien por cien».

Por su parte, su homólogo, José Manuel Zapico, cree que «la movilización exitosa debe tener continuidad», para «desbloquear la falta de voluntad política que observamos en el ministerio». Pidió trasladar esa presión al Congreso «no nos cabe en la cabeza que los diputados asturianos en el Congreso tuvieran posiciones diferentes a las que tienen sus partidos en Asturias».