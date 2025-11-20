Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»

«Hoy alzamos la voz las trabajadoras de las residencias privadas de Asturias. Porque cada día detrás de cada turno, de cada cuidado apresurado, ... late una realidad que ya no puede ser escondida». Delfina Fernández fue la encargada de leer el manifiesto que respalda la inmensa mayoría de quienes trabajan en los geriátricos privados en Asturias. Unas plantillas que, por primera vez, han decidido unirse y salir a reclamar «jornadas y salarios dignos» porque, aseguran, lo que ahora tienen no lo es. «Las ratios de personal no se cumplen y muchas personas cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)». Es decir, menos de 1.184 euros al mes. «Ojo, en nóminas camufladas, en las que prorratean las pagas extra o ponen algunos complementos que no se consolidan y que, además, son discriminatorios para el resto de las compañeras».

Así lo aseguró Antonio Estévez, responsable de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), sindicato que inició conversaciones, hace meses ya, con las plantillas. «Buscábamos una unión sindical que hemos logrado», aseveración que confirmó la pancarta que sujetaba. La consigna «Basta ya de precariedad laboral. Los cuidados son un derecho, no un negocio' está firmada por el sindicato al que representa así como por Fetico, CC OO, UGT, USO, SAE y CSIF. El responsable de Empresas Privadas de este último, Enrique Martínez, resumió: »la situación es insostenible«.

Y los motivos los narran las propias afectadas. En el manifiesto, Delfina Fernández ya lo dejaba claro: «la ratio que impone la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es injusta y peligrosa». Lo dice porque no solo es inferior a la que tienen las residencias privadas, sino que «no se cumple y nadie lo vigila», afirmó Fernández. Y no fue la única. Begoña Rodríguez cuenta su día a día «hay mañanas en las que estoy sola para levantar a 19 residentes con gran dependencia. Hablo de usuarios de silla de ruedas a los que hay que levantar con grúa. Y estoy sola. No hay tiempo para nada y no se les está dando el servicio de calidad que merecen». Los incumplimientos son un suma y sigue: «hay noches en las que, para 180 residentes, estamos cuatro personas, y solo dos de atención directa», explica otra trabajadora. «Y hay residencias en las que solo dos personas atienden a 85 residentes». Delfina Fernández apunta más irregularidades: «personal de cocina que tiene que repartir medicación; personal de limpieza que tiene que hacer camas... Y, qué casualidad, cuando llega una inspección, todo el mundo está en su puesto».

«La jornada es una carrera contrarreloj»

Un situación que «va a peor en los últimos años». Ante la pregunta de por qué residencias privadas se manifiestan ante la consejería y no ante sus empresas llega rápido. «Es la consejería la que fija las ratios y las normas. También la que paga el precio por concertar». Aseguran que «la ratio es mínima y convierten nuestras jornadas en una carrera contrarreloj. No se puede acompañar con calma, escuchar con tiempo, estimular con calidad o estar presente como nuestros mayores necesitan».

Unos residentes a los que ponen en primer plano, sin ocultar que las trabajadoras «acumulan problemas de salud físico y mental. Estar sola, por ejemplo, para levantar a muchas personas con gran dependencia genera problemas de salud». Y no solo física, «la angustia y la depresión es habitual». Porque «no damos un cuidado digno ni seguro».

Tras la manifestación, en la que participaron decenas de personas, los sindicatos esperan «una reunión con la consejera. Que se la pedimos, pero mandó a la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y a la gerente del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos), Nerea Monroy, pero ella no vino».

Tampoco estaba hoy en la consejería, ya que a la misma hora en la que se concentraban los trabajadores, Marta del Arco encabezaba los actos del Día de la Infancia, que se celebraron en Pravia. Fuentes de su departamento aseguraron que «el ERA continúa trabajando con la mesa del sector sociosanitario en un acuerdo marco que conlleva la revisión del precio de la plaza» una revisión que, tal y como adelantó EL COMERCIO, debería entrar en vigor en el último trimestre del año y supone doblar el precio actual, al pasar de 48 a 72 euros por plaza y día.

Desde la consejería se señaló, además, que «el convenio de las trabajadoras es estatal», pero, no obstante, «se recibió el viernes pasado a representantes sindicales y se les pidió que todas las cuestiones que afectan a la normativa que la consejería está elaborando las hagan llegar por escrito«. Una revisión que, recuerdan, «conlleva, entre otras cuestiones, ratios y prestaciones vinculadas a la ley de dependencia«.

Los sindicatos, no obstante, insisten en tener una reunión con la consejera. «Nosotros tuvimos convenio propio hasta 2008, pero, en aquel momento, no se logró mejorar y fue cuando nos acogimos al estatal», explica Belén Fernández, de CC OO. Considera ella que la desigualdad es evidente «para atender a 90 personas, en una residencia pública se necesitan 40 profesionales de atención directa. En una privada, bajan a 20» una cifra que ella considera «inasumible» y que, además, «no se respeta, porque todas las trabajadoras cuentan que no se cumple».