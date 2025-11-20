El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las plantillas de los geriátricos privados se concentraron ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Mario Rojas

Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»

Las plantillas se concentran ante la consejería para reclamar «condiciones de trabajo y salarios dignos». Todos los sindicatos respaldan sus reivindicaciones y piden «una reunión con la consejera»

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

«Hoy alzamos la voz las trabajadoras de las residencias privadas de Asturias. Porque cada día detrás de cada turno, de cada cuidado apresurado, ... late una realidad que ya no puede ser escondida». Delfina Fernández fue la encargada de leer el manifiesto que respalda la inmensa mayoría de quienes trabajan en los geriátricos privados en Asturias. Unas plantillas que, por primera vez, han decidido unirse y salir a reclamar «jornadas y salarios dignos» porque, aseguran, lo que ahora tienen no lo es. «Las ratios de personal no se cumplen y muchas personas cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)». Es decir, menos de 1.184 euros al mes. «Ojo, en nóminas camufladas, en las que prorratean las pagas extra o ponen algunos complementos que no se consolidan y que, además, son discriminatorios para el resto de las compañeras».

