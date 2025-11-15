Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»

Miriam Suárez Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

La Plataforma de Médicos del Sespa (Servicio de Salud del Principado) siente que la Administración «nos toma el pelo» y eso supone «vidas en juego», la de los pacientes, que «no creo que quieran ser atendidos por profesionales que llevan 24 horas trabajando». La necesidad de reorganizar las jornadas complementarias que actualmente tienen que asumir los facultativos es uno de los motivos de la manifestación que este sábado recorrió el centro de Oviedo. Una protesta que aporta un grano de arena a la gran movilización de batas blancas que está teniendo lugar a nivel nacional en contra de un nuevo Estatuto Marco que no contempla sus reivindicaciones.

La reforma de dicho estatuto, que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud, no contenta a nadie y los distintos colectivos profesionales llevan organizando actos de protesta desde el pasado mes de junio. En el caso de los médicos, han llegado incluso a convocar dos jornadas de huelga. Y en diciembre -entre los días 9 y 12- está prevista la tercera. Es más, «si seguimos en esta tesitura, no se descarta a partir de enero una huelga general», advertían esta mañana Rubén Díaz y Carolina García, médicos del HUCA y portavoces de la Plataforma, que reclama mejoras laborales al Ministerio, pero también a la Consejería de Salud.

Se oponen radicalmente a continuar «con jornadas excesivas y sin límite, y guardias de 24 horas obligatorias, que no computan para la jubilación, no generan descansos y no son retribuidas adecuadamente». Un facultativo puede llegar, según ponían de manifiesto Rubén Díaz y Carolina García, a trabajar a la semana hasta 80 horas. Eso, en los hospitales. En Atención Primaria, los médicos reciben «a 60 pacientes en una mañana y los que vayan surgiendo». Esta situación, advierten los profesionales, «no se puede mantener por más tiempo. No sólo pedimos mejoras laborales. Estamos pidiendo poder realizar nuestro trabajo en unas condiciones óptimas». Y plantean, por ejemplo, «la reestructuración de algunos servicios para que, en lugar de guardias de 17 y 24 horas, puedan hacerse turnos de 12». O también «racionalizar las agendas» de los médicos de Familia.

En la lista de peticiones figura, además, recuperar la paga extra íntegra; eliminar la burocracia que «impide ejercer nuestra profesión»; reforzar las urgencias extrahospitalarias; o que haya un reconocimiento de su categoría profesional «acorde a nuestra formación y responsabilidades»- De hecho, defienden la existencia de un Estatuto Marco específico para los médicos, una reivindicación que genera cierta resquemor en el resto de colectivos sanitarios.

A la protesta de esta mañana, que discurrió entre la plaza de España -junto a la Delegación del Gobierno en Asturias- y la plaza de La Escandalera, se sumaron algunas de las principales organizaciones sindicales del ámbito de la salud, así como representantes del Partido Popular y de Vox. Una pegatina de color amarillo chillón, en la que podía leerse 'Yo apoyo a mi médico', identificaba a los manifestantes, que coincidieron en la plaza de España con otra movilización, la convocada por los mutualistas de Muface.