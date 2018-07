«El protocolo contra el maltrato se aplicará a partir de octubre» Lunes, 16 julio 2018, 04:08

«Hemos pedido un protocolo de maltrato. La Junta lo aprobó por unanimidad, pero no han hecho nada». Estas palabras del diputado Matías Rodríguez Feito enfadaron especialmente a la consejera de Servicios y Derechos Sociales. «¿Cómo puede decir eso si he ido a la Junta para explicar que hemos hecho un protocolo de buen trato y detección de maltrato a mayores? Y no solo eso, sino que lo hemos puesto en marcha, como pilotaje, en catorce centros».

Pilar Varela niega que «nosotros no hayamos hecho nada. El protocolo ya se ha analizado y queremos que se extienda en octubre a partir de octubre a todas las áreas sanitarias».