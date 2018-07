El protocolo contra el maltrato a mayores destapa 34 casos de abusos y saqueo en Asturias La mayoría de las víctimas son octogenarias con un leve deterioro cognitivo y que están atendidas de forma negligente por hijos varones de mediana edad CHELO TUYA GIJÓN. Viernes, 27 julio 2018, 03:26

Ella ya ha cumplido los 80 años. Tiene un leve deterioro cognitivo, pero en líneas generales su salud no es mala. Vive en su casa. Junto a un familiar. Del que depende física, pero, sobre todo, emocionalmente. Él tiene entre 45 y 55 años. Es el hijo o el nieto de ella, pero la relación familiar no es la que era. Ella es una víctima de maltrato a mayores. Él, su maltratador. En Asturias, el plan piloto del protocolo para erradicar la mala atención a las personas mayores ha sacado a la luz 34 casos con estas características.

«Algunos de los que encontramos ya estaban en el sistema, pero lo que hicimos con todos fue aplicarles el protocolo», explica Nerea Eguren. La directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social se refiere al Protocolo Sociosanitario para la Promoción del Buen Trato y la Detección e Intervención ante el Maltrato a Personas Mayores elaborado conjuntamente por las consejerías de Sanidad y de Servicios y Derechos Sociales. El Principado quiere implantarlo en toda la región en octubre, tras probarlo en los primeros meses del año «en 28 dispositivos» de nueve concejos: Oviedo, Avilés, Tineo, Siero, Castrillón, Llanes, Ribadedeva, Colunga y Caravia.

Nerea Eguren destaca «la gran implicación de los 140 profesionales que participaron en su desarrollo», ya que el protocolo «se implantó como plan piloto en centros sociales municipales, en residencias de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), en un geriátrico privado, en ocho centros de salud y en cuatro hospitales», entre los que se encuentra el principal de la región: el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Acuerdo con los bancos

Y lo que se encontraron fueron estos 34 casos de maltrato «no tanto físico, como asistencial y emocional», explica Eguren. Las víctimas «no recibían la atención adecuada, estaban mal nutridas, descuidadas, no llevaban la ropa adecuada para la época del año en la que estaban o carecían de las ayudas técnicas que necesitaban, como gafas o dentaduras postizas».

En cuanto a los causantes de su estado, también el perfil es común. «Hablamos de un hombre, de entre 45 y 55 años, que tiene una relación familiar estrecha con la víctima». Es o su hijo o su nieto, «y hablamos de una relación deteriorada desde hacía tiempo». Él no sigue las pautas de un maltratador tipo de violencia machista. «En estos casos, lo que encontramos fue un trato negligente. Desatención y, sobre todo, un abuso económico de ella».

La pensión de la víctima se convirtió en el sustento principal de su pariente, por lo que el Principado busca fórmulas para llegar a un acuerdo con las entidades bancarias. «Sabemos que es difícil, porque está la Ley de Protección de Datos, pero tenemos que encontrar una herramienta para frenar el abuso económico». Antes, reconoce la directora de Planificación, «era más fácil, porque al acudir al banco con la cartilla, en la entidad podían detectar movimientos sospechosos o visitas no habituales», pero ahora, explica, «con internet, no hace falta acudir a la oficina para nada». No obstante, cree que es sencillo «poder tener mecanismos de alerta. Por ejemplo, si una mujer que nunca usó internet comienza a operar solo con la banca 'online', o si deja de hacer pagos habituales o tiene descubiertos cuando nunca tuvo».

Formación

Ese acuerdo con los bancos es una de las piezas del nuevo protocolo, que ya ha pasado por la fase de información pública y que contó con aportaciones «de muchos colectivos, algunas muy fundamentadas, como el Colegio Oficial de Trabajo Social y la Mesa del Tercer Sector».

El documento será presentado en octubre, «probablemente el día 9», y la idea es que entre en vigor «en todas las áreas sanitarias en el último trimestre del año». Para ello, el Principado invertirá en la formación «del personal de centros de día, sociales, residencias, tanto públicas como privadas, así como en centros sanitarios y en los equipos de ayuda a domicilio».

Porque el protocolo tiene y necesita «sus antenas», precisa Nerea Eguren. «Estamos ante 260.000 asturianos mayores de 65 años. Si contamos con que hay 14.000 plazas geriátricas y 10.000 usuarios de ayuda a domicilio, tenemos 240.000 mayores de los que no sabemos nada y es sobre los que hay que actuar».

Para ello, disponen de «las antenas que suponen las trabajadoras de ayuda a domicilio», así como «los médicos de Atención Primaria y los trabajadores sociales de los centros municipales». Todos tendrán «un flujograma» que seguir si detectan un caso de maltrato. «Lo primero es intentar reconducir, si se puede, la situación. Si no, los pasos están claros, acudir a la Policía y a la Fiscalía, para que actúen».