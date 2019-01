Avilés y Siero critican «la pinza» de Podemos y PP para frenar el proyecto del área central IU pide a ambos partidos que reconsideren su posición en Oviedo y se sumen al desarrollo institucional del ente con los otros cinco concejos M. MORO GIJÓN. Lunes, 28 enero 2019, 01:50

Avilés y Siero, ambos ayuntamientos gobernados por el PSOE, arremetieron ayer contra «la pinza» que, a su juicio, PP y Podemos están aplicando en Oviedo para frenar el proyecto del área metropolitana central de Asturias. El alcalde sierense, Ángel García, y el concejal de Urbanismo avilesino, Luis Fernández Huerga, afearon esta «extraña alianza» que, en su opinión, prima intereses partidistas sobre el interés general para dañar a los socialistas.

«Es muy curioso, aunque a mí no me pilla por sorpresa, que Podemos no dude en juntarse al PP cuando se trata de ir contra un proyecto ilusionante, el futuro y el PSOE,», criticó el regidora socialista de Siero. «Es triste que haya gente poniendo trabas a una de las pocas vías que tenemos para resolver problemas, mejorar la calidad de vida y dar una respuesta más eficaz los ciudadano», lamentó García, quien augura que PP y Somos repetirán el guión de Oviedo el próximo miércoles en el pleno extraordinario en que se votará el apoyo del municipio al convenio.

Para Fernández Huerga, que también es secretario general del PSOE en Avilés, recriminó que «es un terrible error poner el interés partidista por encima del general y hacerlo además esgrimiendo argumentos localistas y de grupo». El edil confía en que el área central se pueda seguir desarrollando aunque la capital asturiana no se adhiera defiende que «el esquema del convenio es el adecuado, porque no tiene estructura cerrada y los municipios tienen mayoría en la decisiones sin un solo euro de gasto».

Gijón dará su conformidad para adherirse al convenio del área central. De los seis grupos municipales cuatro (Foro, PSOE, IU y Ciudadanos) ya han avanzado que votarán que sí en el Pleno. Solo Xixón Sí Puede y PP, que albergan dudas por las posiciones díscolas de sus respectivos partidos en Oviedo, se abstuvieron. Respecto al posible desmarque de Oviedo el concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), señaló que «no valoramos decisiones de otros ayuntamientos». No obstante, sí quiso remarcar que, «en estos años el Ayuntamiento de Gijón ha trabajado por facilitar la colaboración entre administraciones y fomentar grandes acuerdos políticos, con independencia de quien gobernase, con tres ejemplos: el plan de vías, el PGO y el área metropolitana».

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), adoptó ayer un discurso conciliador para intentar reconducir la situación en Oviedo. «Hay que buscar una fórmula que nos permita estar todos a gusto y hacerlos desde el respeto y sin descalificar a nadie», opinó. «En Langreo queremos estar dentro igual para introducir cambios en la gobernanza del área, pero no para paralizar», añadió.

Desde IU su diputado en la Junta General del Principado Ovidio Zapico pidió ayer a Podemos y PP que «recapaciten y reconsideren» su posición y apoyen el proyecto para el área central de Asturias. Para Zapico, la negativa de ambas formaciones en Oviedo, se basa en «claves electoralistas o cuestiones internas»