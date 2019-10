«Nuestro proyecto para el Colegio de Enfermería parte de la transparencia» Lorenzo Moro, aspirante a la presidencia del Codepa. / JUAN LLACA «El hecho de que haya tres candidaturas a la presidencia que presentan un programa renovador ya revela un interés de cambio» Lorenzo Moro Enfermero en el centro de salud de Ciaño y candidato a la presidencia del Codepa LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 03:40

Lorenzo Moro (Avilés, 1969) es enfermero en el centro de salud de Ciaño desde 1996 y estudió la carrera en Oviedo. Ejerció como eventual en distintas zonas de la región, como Tineo, Cabueñes, Avilés o Jarrio. Es uno de los tres candidatos que, el 28 de noviembre, esperan conseguir el respaldo mayoritario de los 7.452 compañeros llamados a las urnas para elegir a la nueva directiva del Colegio de Enfermería del Principado (Codepa).

-¿Por qué aspira a presidir el órgano colegial?

-Porque siempre he creído que el colegio debe ser el lugar de unión y reunión donde participe toda la enfermería. Me siento comprometido a trabajar con, por y para que los colegiados nos sintamos orgullosos de pertenecer a uno de los colectivos más humanos y mejor preparados de todas las profesiones sanitarias. En definitiva, porque me siento orgulloso de mi profesión.

-Usted ya encabezó una candidatura hace años, ¿qué tal le fue?

-En 2001 presentamos una candidatura al Codepa que no fue admitida porque de manera sospechosa se cambiaron los estatutos y fue invalidada. El motivo fue que la antigüedad de colegiación pasó de uno a cinco años. En definitiva, no hubo elecciones porque 'solo' se presentó la candidatura de Emilio Losa. Antes, en torno a 1995, otro compañero de la candidatura, Luis Vigil, se presentó unipersonalmente a presidente y, de forma sospechosa, la noche anterior desapareció la urna de los votos por correo de la sede colegial.

-Se podría decir que fue de los primero críticos del Codepa.

-No quiero atribuirme un mérito que no es mío. Durante muchos años ha habido otros muchos compañeros críticos con la gestión del colegio. Yo he sido uno más de los que ha creído que los anteriores gestores del Codepa no representaban a la verdadera enfermería asturiana.

-¿Cuáles son sus proyectos?

-Queremos hacer un colegio con, por y para las enfermeras asturianas. Es un proyecto ambicioso que partirá de la transparencia en la gestión y que ofrece a todos la oportunidad de participar, de sentirse representados y comprometidos.

-¿Habrá renovación de verdad?

-Desde luego que sí. El hecho de que haya tres candidaturas que presenten un programa renovador ya dice que hay un interés en que esto cambie. Conseguir que los casi 7.500 colegiados asturianos concurran a las elecciones es un reto para todos nosotros, pero creo que la enfermería asturiana está ante una ocasión única de decidir por fin quién quiere que la dirija.

-¿Qué cambios introducirá?

-La transparencia será la máxima que presida la gestión de la institución. Se fomentará la participación de todas las enfermeras asturianas; se dará visibilidad al colectivo a nivel institucional y social luchando por demandas tan necesarias para el colectivo como la ratio enfermero-paciente, el coeficiente reductor o la mayor estabilidad laboral. Se deberá valorar el cambio de algunos puntos de los estatutos. El Colegio, sede y delegación, será el punto de encuentro.

-¿Le molesta que le llamen enfermera?

-En absoluto. Nuestra profesión nació enfocada al cuidado de los pacientes y siempre ha mantenido un enfoque humano al que se ha ido añadiendo la evidencia científica. Por todo ello me siento muy orgulloso de que me llamen enfermera.