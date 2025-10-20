El PSOE aprobó en su congreso de 2024 una enmienda de la FSA que proponía fijar el horario de verano para todo el año La enmienda de los socialistas asturianos apostaba por el horario estival para «disfrutar de más horas de luz natural»

Ana Moriyón Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 16:27

De las enmiendas aprobada en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla en 2024, donde se habló de financiación autonómica, del modelo fiscal y del lobo, entre otros, los socialistas asturianos consiguieron sacar adelante una enminda, la referente al huso horario. Ahora, es Pedro Sánchez el que lo ha propuesto para que se debata en Europa.

La propuesta fijaba un único huso horario para todo el año (UTC+02:00 para la Península y UTC+1:00 en el caso de las Islas Canarias), concretamente el que se viene utilizando actualmente entre marzo y octubre. El objetivo, defiende la enmienda, es «disfrutar de más horas de luz natural al final del día». La apuesta de los socialistas asturianos era quedarse con el horario de verano, aunque en la propuesta del gobierno español no se decantan por ninguna, como tampoco ha hecho la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Acabar con estos cambios de horario brindaría, destacan los socialistas asturianos en su enmienda, «una serie de beneficios significativos». Concretamente, explican que al contar con más horas de luz al final del día se favorece «la producción de melatonina, hormona esencial para regular el sueño» y esto se traducirá en una «mejora del descanso nocturno, reduciendo problemas como el insomnio y la fatiga crónica». Además, la mayor exposición a la luz solar durante las horas de actividad «contribuirá a mejorar el estado de ánimo y reducir los trastornos afectivos estacionales». Todo ello, entienden, se vería reflejado en un aumento de la productividad en diversos ámbitos, tanto laboral como personal.

«Al disfrutar de más horas de luz al final del día, se facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo a las personas disfrutar de más tiempo de ocio y actividades al aire libre y/o con luz natural», argumentan. «Al aprovechar mejor las horas de luz natural, se reducirá la necesidad de iluminación artificial durante las horas de mayor actividad, lo que se traducirá en un ahorro energético y una disminución de la huella de carbono», añaden.

Señalan también que, además de mejorar la calidad de vida, este cambio también supondría una «oportunidad para modernizar nuestro país y adaptarnos a los nuevos retos del siglo XXI. La evidencia científica es clara: sincronizar nuestro horario con nuestro modo de vida nos permitirá vivir de manera más saludable y eficiente».

La propuesta incluye, eso sí, la necesidad de «impulsar un estudio detallado de impacto en aras de diseñar un plan de transición que minimice las posibles disyunciones».