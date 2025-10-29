El PSOE asturiano se abre a buscar «puntos de encuentro» en materia fiscal con Tomé, quien pide subidas de impuestos

La negociación presupuestaria del Gobierno regional con el resto de las fuerzas políticas arrancará el viernes con varios frentes abiertos. El primero, el acuerdo ... previo entre PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, que parece aún no estar cerrado, a juzgar por las declaraciones realizadas por los portavoces de ambos grupos parlamentarios tras la Junta de Portavoces.

La socialista Dolores Carcedo aseguró que el Gobierno de coalición trabaja internamente «desde la unidad» en la elaboración del proyecto presupuestario y que las dos fuerzas que sustentan el Ejecutivo mantienen «contactos y los seguirán manteniendo» para alcanzar un acuerdo. Por su parte, Xabel Vegas, su homólogo en IU-Convocatoria por Asturies, confirmó de alguna manera que todavía no existe un pacto cerrado, al afirmar que «seguiremos hablando con el PSOE y con la parte socialista en el Gobierno, y estoy convencido de que vamos a encontrar una postura conjunta».

El otro frente pendiente es el apoyo de la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos, Covadonga Tomé, cuyo voto resulta imprescindible para garantizar una mayoría de izquierdas en la Junta General. Tomé viene reclamando en las últimas semanas la necesidad de abordar previamente la negociación de sus enmiendas a la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo autonómico. Unas enmiendas en las que, a grandes rasgos, plantea subidas fiscales a partir de los 120.000 euros y no sólo a partir de los 175.000, como contempla la propuesta del Gobierno. Además, en relación con el Impuesto de Transmisiones, Tomé propone aumentar del 15 al 20% el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores —una subida superior a la prevista por el Ejecutivo— y aplicar además un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos.

IU-Convocatoria por Asturies ya reprochó a la exdiputada de Podemos que trate de mezclar ambas negociaciones. Y esta mañana, la portavoz socialista confirmó que ambas negociaciones coincidirán en el tiempo, pero se llevarán a cabo de forma paralela, ya que está previsto que el viernes también se constituya la ponencia para el estudio de las enmiendas a la reforma del IRPF. Carcedo se mostró confiada en que ambas negociaciones se desarrollen «con normalidad, sin interferencias, porque van al mismo tiempo, pero cada una con sus ritmos». Y, cuestionada por la posibilidad de acercar posiciones con respecto a la propuesta fiscal de Tomé, aseguró que el PSOE está dispuesto a «buscar puntos de encuentro», como en ocasiones anteriores.

La diputada socialista se mostró, sin embargo, menos optimista en relación con un posible acuerdo con el PP, al que afeó que rechace una reforma fiscal que «beneficia al 80% de los asturianos» y que haya anunciado que no apoyará los presupuestos mientras se mantenga la subida de impuestos para las rentas superiores a 175.000 euros. «Es difícil entender que se dé la espalda al diálogo o a una negociación presupuestaria por el simple hecho de que no haya un beneficio fiscal para quienes ganan más de 175.000 euros», reprochó Carcedo, quien expresó sus dudas sobre si finalmente el PP acudirá a la reunión del viernes.

El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, confirmó que su grupo asistirá al encuentro «por respeto institucional», aunque acusó al Gobierno regional de actuar con «hipocresía política absoluta» al llamar al PP a negociar sin tener en cuenta sus condiciones «mínimas». «¿Para qué nos llaman?», se preguntó Venta, quien no descartó que la reunión dure «un minuto», al considerar que «si el Gobierno tuviera alguna intención de negociar los presupuestos, retiraría la ley; está claro que lo que busca es el choque con el PP».

También el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, expresó sus dudas sobre si el viernes el Ejecutivo presentará una postura unitaria de PSOE e IU o «se limitará a marear la perdiz», y emplazó al consejero de Hacienda a recuperar la «normalidad institucional». Confirmó que Foro, al igual que el PP, reclama una reforma fiscal que implique una «rebaja real» de impuestos y admitió que la negativa del PSOE «nos condiciona». No obstante, aseguró que lo que «más condiciona» a Foro es que «el Gobierno de Barbón, un año más, anteponga la comodidad de alcanzar un acuerdo parlamentario con una persona que no cuenta con una organización política ni con respaldo municipal (en referencia a Covadonga Tomé), en lugar de buscar una negociación seria». En todo caso, adelantó que Foro acudirá a la cita con una «batería de propuestas».

Por su parte, Vox, única fuerza política excluida de la negociación presupuestaria por parte del Gobierno regional, ironizó sobre la «antidemocracia de Barbón», al considerar que «parece no interesarle la opinión de los 53.000 asturianos» que representa la formación. «¿Pero qué podemos esperar de un presidente que ni siquiera llamó a su socio de Gobierno para negociar estos presupuestos?», reprochó la portavoz del grupo, Carolina López.