Barbón saluda a Covadonga Tomé y a su equipo en la reunión del pasado viernes. Pablo Nosti

El PSOE se mantiene firme en el IRPF y negocia con Tomé subidas fiscales en Asturias a grandes tenedores

Planteará una redación alternativa para dotar de mayor seguridad jurídica a la propuesta de la diputada del Grupo Mixto para «gravar a fondos y particulares que adquieran edificios para destinarlos a alojamientos turísticos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

La reunión a tres bandas celebrada esta tarde en la Junta General entre las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno regional –PSOE e IU- ... Convocatoria por Asturias– con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para abordar las enmiendas fiscales presentadas por la exdiputada de Podemos a la reforma fiscal, acabó con «avances y discrepancias». Lo describió así ella misma al término del encuentro, y estaba en lo cierto.

