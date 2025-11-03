El PSOE se mantiene firme en el IRPF y negocia con Tomé subidas fiscales en Asturias a grandes tenedores

La reunión a tres bandas celebrada esta tarde en la Junta General entre las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno regional –PSOE e IU- ... Convocatoria por Asturias– con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para abordar las enmiendas fiscales presentadas por la exdiputada de Podemos a la reforma fiscal, acabó con «avances y discrepancias». Lo describió así ella misma al término del encuentro, y estaba en lo cierto.

La mayoría socialista dejó claros en este primer encuentro cuáles serían sus límites en la negociación, asegurando que seguirá defendiendo la propuesta del Gobierno en relación con el IRPF –que prevé una rebaja para las rentas de menos de 35.000 euros y subidas para las superiores a 175.000 euros– y que, por lo tanto, no admitirá la enmienda de Covadonga Tomé, que plantea someter a mayor presión fiscal a las rentas de más de 120.000 euros.

No obstante, se han visto avances en la negociación en relación con el Impuesto de Transmisiones y, concretamente, en torno a la enmienda presentada por la ahora líder de Somos para elevar la presión fiscal a fondos y particulares que adquieran edificios para dedicarlos a alojamientos turísticos. La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, explicó que presentará a la diputada una «redacción alternativa para dar mayor seguridad jurídica» a esta propuesta.

Covadonga Tomé, cuyo voto es clave para sacar adelante la reforma fiscal, valoró que «la puerta sigue abierta para continuar negociando nuestras enmiendas a la Ley Tributaria autonómica» y, aunque asumió que «hemos tenido algunos avances y algunas discrepancias» en este primer encuentro, que se prolongó aproximadamente una hora, dejó claro que su equipo «mantiene sus objetivos». Esto es, por un lado, que «aporte más quien más tiene», defendiendo la enmienda relativa al IRPF, que parece descartada por el PSOE, y que afectaría a rentas de más de 120.000 euros anuales. «Entendemos que pueden hacer un mayor esfuerzo y contribuir al refuerzo de nuestros servicios públicos: educación, salud y cuidados, entre otros», argumentó. Y, por otro, «mantener alejados de Asturias a los especuladores inmobiliarios», para lo que su propuesta pasa por gravar más a los grandes tenedores (del 15% que propone el Gobierno asturiano al 20%), además de a los fondos y particulares que adquieran edificios para destinarlos a alojamientos turísticos.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, celebró el formato de la reunión, «a tres bandas», en el que se respetó el «juego democrático» de las mayorías, permitiendo avanzar en las negociaciones pero también ofreciendo «estabilidad». Algo sobre lo que horas antes se había pronunciado el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, quien llegó a asegurar que su grupo parlamentario acudiría a esta reunión con la propuesta de fijar un acuerdo a tres bandas que dote de un «marco de estabilidad» a la región para los dos años que restan de mandato, un pacto de legislatura, marcando diferencias con lo que está ocurriendo entre PP y Vox en Extremadura o Valencia. «Es el momento del entendimiento con las otras fuerzas de izquierda. Es el momento de fijar un diálogo no sólo para pactar presupuestos o una nueva fiscalidad, sino para fijar un acuerdo para el resto de legislatura», insistió el coordinador general de Izquierda Unida.

Desde el grupo parlamentario socialista, sin embargo, quisieron aclarar que la reunión se centró en la negociación de las enmiendas presentadas por Covadonga Tomé y que, en estos momentos, las conversaciones abiertas con la diputada del Grupo Mixto se basan únicamente en materia fiscal y presupuestaria. Tampoco la líder de Somos quiso ahondar, al menos por el momento, en la propuesta de IU. «La legislatura es un camino, y el camino se hace andando. Tenemos que construir para mejorar la vida de los asturianos. Y, cuando toque, hablaremos con responsabilidad, con generosidad y con programa mínimo común, sobre la mejor alternativa para Asturias», respondió..