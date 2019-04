«No se puede tener a 5.000 dependientes sin valorar. Que contraten personal» Diana Sánchez, diputada de Ciudadanos. / CAROLINA SANTOS «La Ley Trans y la de reforma del salario social se quedarán en un cajón tras no ser aprobadas. En la próxima legislatura hay que volver a empezar» CHELO TUYA GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 03:03

Para la foto se quita su sempiterno fular, con el que protege una garganta sensible a los virus. No se despoja, sin embargo, ni de su tono tranquilo ni de su habilidad para no entrar en polémica. No seguirá en la próxima legislatura, pero Diana Sánchez (Gijón, 1981) defiende el trabajo hecho por su partido, Ciudadanos, a lo largo de esta legislatura, la única para ella, en materia de Servicios y Derechos Sociales.

-¿Acaba una legislatura baldía?

-Tanto como baldía, no... Pero sí han quedado muchas leyes pendientes.

«En Asturias, los diputados no tenemos paro. De ahí los lloros que vemos en algunos»«El PSOE gestionó mal el ERA. La prueba está en los miles de euros que están devolviendo»

-En el área de Servicios y Derechos Sociales, casi todas.

-Bueno, se aprobó la Ley de Acción Concertada y la historia social única, que supone un gran cambio.

-La primera estaba pendiente ya de la anterior legislatura.

-Sí, es verdad. Estuvimos a punto de aprobar la Ley de Servicios y Prestaciones Básicas y la Ley Trans. Fue una pena que no salieran adelante, porque trabajamos mucho en ellas.

-¿Por qué no se aprobaron?

-La Trans, porque la bloquearon PP y Foro. La que reformaba el salario social, porque el Gobierno regional la llevó muy tarde. La presentó en diciembre, que es casi inhábil en la Cámara. Aunque se habilitó enero, también llevaron diez proyectos de ley. Así es imposible.

-¿Ustedes no la retrasaron?

-No. Todo lo contrario. Ni pedimos prórroga ni comparecencias. Sí presentamos enmiendas, porque creíamos que había que mejorarla. El salario social necesita una gran reforma y con esta ley se lograba. Es una prestación que debe ir vinculada al empleo y que necesita especialización. No requiere el mismo plan un joven sin formación que cobra el salario social que un mayor de 50, con experiencia, que se ha quedado en el paro por la crisis.

-¿El nuevo texto lo lograba?

-Sí. Se unificaban las prestaciones y se acababa con la burocracia. Una persona sin recursos se hunde aún más mientras espera por la ayuda debido a la burocracia.

-Una burocracia que tiene casi 700 casos pendientes.

-Y no puede seguir así. Como tampoco puede haber asturianos de primera y de segunda. Por ejemplo, un asturiano que viva en Gijón, además del salario social tiene el apoyo de la renta social. Si vive en Salas, solo tiene el salario social, que llega con meses de retraso.

-Por seguir con los atascos, EL COMERCIO desveló que hay casi 9.000 casos de dependencia sin respuesta.

-Es una barbaridad. Leí la información y creo que no se puede tener a más de 5.000 personas con dependencia sin valorar. El Principado no debe poner excusas y sí contratar personal.

-Firmó usted el dictamen de la Comisión de Investigación del ERA. Dice que hubo «deficiente gestión».

-Es que la hubo. La propia consejera lo reconoció, no sé si en un pleno o en una comisión. Pero la mayor prueba de la mala gestión del ERA durante estos treinta años son los miles de euros que están devolviendo a las familias a las que cobraron de forma indebida.

-¿Qué ocurre con quienes renunciaron a la herencia ante la llegada de una factura elevada?

-Un dolor. Lo tienen muy difícil, por no decir imposible. Habría que demandar a la Administración por enriquecimiento ilícito.

Sin reforma electoral

-¿Se pueden retomar las leyes Trans y de salario social?

-No. Ambas se quedarán en un cajón tras no ser aprobadas. En la próxima legislatura hay que volver a empezar. Desde cero.

-¿Lo tendrá más fácil la reforma electoral a partir de junio?

-No lo sé. Esa es otra de mis espinas clavadas. Trabajamos mucho, junto con Podemos, en esa reforma legal. Los votos de los asturianos tienen que valer lo mismo, vivan donde vivan, y con la actual ley, por circunscripciones, no es así. Sin embargo, PSOE y PP no lo apoyaron.

-Ahora es el PP el que hace cuentas con la Ley D'Hont.

-Tuvieron sobre la mesa una reforma legal que haría más justo el reparto. Pero no quisieron.

- 'Fiscalizó' a los consejeros Pilar Varela y Guillermo Martínez.

-En honor a la verdad, tengo que decir que ambos son personas con las que se puede hablar. Varela estaba siempre en contacto con los grupos de la oposición. Con Martínez lamenté no lograr mejoras para el turno de oficio, pero fue muy gratificante lograr el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres.

-A partir de junio, ¿qué?

-Volveré a mi despacho. Llegué a la política en 2015 y ahora vuelvo a mi trabajo. En Asturias, los diputados no tenemos paro. De ahí los lloros que vemos en algunos.