Las puertas, un elemento estético esencial que además ayudan a aislar la casa acústica y térmicamente

Jueves, 18 febrero 2021, 15:40

Las complicadas circunstancias derivadas de la pandemia del Covid-19, han hecho que sean muchas las personas que durante el periodo de confinamiento se hayan planteado en poner en valor, más que nunca, el confort, el diseño y la funcionalidad de sus hogares. Desde la necesidad de sustitución de carpinterías, hasta reformas de diferentes espacios de la casa, todas con un mismo objetivo, hacer de ella un lugar lo más confortable posible.

Las puertas, sus marcos y molduras ofrecen una buena representación del estilo elegido en cada casa: moderno, minimalista, rústico, etc. Y encima, te permiten mejorar el aislamiento acústico y térmico, modificar la distribución y ahorrar espacio, según sus características. Tanto si se trata de cambiar elementos como las puertas, como de reformas más amplias, antes de tomar una decisión es importante tener en cuenta diferentes aspectos, pero el más importante sin duda es contar con profesionales expertos que cuenten con una trayectoria y trabajos realizados como mejor garantía del trabajo bien hecho.

Soluciones personalizadas

Puertas Lis lleva cerca de 40 años dedicándose a la fabricación, instalación y venta de puertas de interior, puertas de entrada acorazadas y blindadas y armarios empotrados. En sus instalaciones en Carretera del Obispo, el cliente puede elegir entre un amplio abanico de puertas de entrada para adaptarse a cualquier estilo decorativo. Desde puertas de entrada acristaladas a las puertas de cuarterón o con distintos acabados, como el color madera o el blanco.

Las puertas ya sea de una casa o de cualquier tipo de edificación, son un elemento decorativo y de seguridad, cuando se tratan de las exteriores, de primer orden. Y es que cambiar las puertas de interior de la casa hará que se renueve por completo. Y es que tanto si se trata de obra nueva, como de un cambio o renovación, las puertas juegan un papel fundamental a la hora de actualizar la decoración. Parece que no influyen o no las vemos y, sin embargo, con su estilo y acabado podemos dar de forma eficaz un plus de estilo al interior. Sin olvidar, que también favorecen la distribución y organización del espacio y hace que ganemos metros.

Especialistas en carpintería en general, Puertas Lis se encargan de la fabricación de sus productos de principio a fin, desde el propio acorazado de las puertas, pasando por el panelado y barnizado final. Así trabajan con materiales de primera calidad y con variedad de diseños, buscando siempre la innovación y la satisfacción plena del cliente.

Además, al ser fabricantes tienes la garantía de que las puertas se hacen a medida y combinen con las de los armarios empotrados: clásicas, modernas, correderas o lacadas. Los vestidores y armarios empotrados de Puertas Lis se integran en la decoración y se ajustan a cada gusto y espacio, con interiores aprovechados al máximo. Para esta empresa asturiana, la calidad es fundamental. Todos sus productos se fabrican con materiales de primera que les permite aportar soluciones técnicas innovadoras y conseguir resultados duraderos.

Su equipo de profesionales de contrastada experiencia estudiarán cada caso con el fin de adaptarse a las necesidades de tu casa o de su negocio, desplazándose ofreciendo siempre varias opciones y presupuestos sin compromiso. Y es que una de sus señas de identidad es su servicio integral al cliente.

Particulares y empresas

Puertas Lis nació con vocación de convertirse en un eficaz colaborador, tanto para particulares y como profesionales de la construcción. Con cerca de cuatro décadas de historia, Puertas Lis, S.L ha trabajado en innumerables obras a lo largo del territorio español. Desde obras públicas en el sector sanitario pasando por la remodelación y construcción de centros culturales, teatros, y centros educativos. Sectores como el de la hostelería y la geriatría, también forman parte de su larga lista de clientes que se suman a las múltiples obras realizadas a particulares.

En definitiva todo un mundo de soluciones a medida de tus necesidades.