EL COMERCIO viaja contigo en Semana Santa

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Puntos de venta de EL COMERCIO en Semana Santa

Consultas los puntos de venta de EL COMERCIO en Semana Santa 2019. Alicante, Vizcaya, Cantabria y León (capital y provincia)

Esta Semana Santa podrás seguir disfrutando de EL COMERCIO a diario. Desde el 13 al 21 de abril solicita tu ejemplar en:

ALICANTE

ALICANTE CAPITAL

CAMPELLO

VILLAJOYOSA

SAN JUAN PLAYA

BENIDORM

CALA DE FINESTRAT

SANTA POLA

TORREVIEJA

GUARDAMAR

LA MATA (TORREVIEJA)

LA MARINA

CANTABRIA

AJO

AMPUERO

ASTILLERO

CABEZÓN DE LA SAL

CASTRO URDIALES

COBRECES

COLINDRES

COMILLAS

GALIZANO

ISLA

LAREDO

LIÉRGANES

MALIAÑO

NOJA

POTES

PUENTE SAN MIGUEL

RAMALES

REINOSA

SAN VICENTE BARQUERA

SANTANDER

SANTILLANA DEL MAR

SANTOÑA

SARÓN

SOLARES

SOMO

STA. CRUZ DE BEZANA

SUANCES

TORRELAVEGA

VIZCAYA

BAKIO

BARACALDO

BILBAO

GETXO

GORLIZ

LEKEITIO

LOIU

MUNDAKA

ONDARROA

PLENTZIA

PORTUGALETE

SANTURCE

SESTAO

SOPELANA

LEÓN (capital y provincia)

ALIJA DEL INFANTADO

ALMÁZCARA

ASTORGA

BEMBIBRE

BENAVIDES DE ÓRBIGO

BOÑAR

BRAÑUELAS

CABAÑAS RARAS

CABOALLES DE ABAJO

CABREROS DEL RÍO

CACABELOS

CAMPONARAYA

CARBAJAL DE LA LEGUA

CÁRMENES

CARRIZO DE LA RIBERA

CASTROCALBÓN

CEMBRANOS

CIÑERA

CIMANES DEL TEJAR

CISTIERNA

CUBILLOS DEL SIL

FABERO DEL BIERZO

FOLGOSO DE LA RIBERA

FONTECHA DEL PÁRAMO

FUENTESNUEVAS

GRADEFES

HOSPITAL DE ÓRBIGO

LA BAÑEZA

LA MAGDALENA

LA ROBLA

LAGUNA DE NEGRILLOS

LEÓN

LILLO DEL BIERZO

LORENZANA

MANSILLA DE LAS MULAS

MATALLANA DE TORÍO

MATALLANA DE VALMADRIGAL

NAVATEJERA

OTERICO

OTERO DE DUEÑAS

PALACIOS DEL SIL

PALANQUINOS

PÁRAMO DEL SIL

PARANDONES

PIEDRAFITA DE BABIA

POLA DE GORDÓN

PONFERRADA

PUEBLA DE LILLO

PUENTE ALMUHEY

PUENTE DOMINGO FLÓREZ

PUENTE VILLARENTE

RIAÑO

RIBASECA

SABERO

SAHAGÚN

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SAN EMILIANO

SAN ROMÁN DE BEMBIBRE

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

SANTA MARINA DE TORRE

SANTA MARINA DEL REY

SANTAS MARTAS

TORAL DE LOS GUZMANES

TORAL DE LOS VADOS

TORENO

VALCABADO DEL PÁRAMO

VALDELAFUENTE

VALDEPIÉLAGO

VALDERAS

VALDEVIMBRE

VALENCIA DE DON JUAN

VEGA DE ESPINAREDA

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

VILLABLINO

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

VILLADEPALOS

VILLAFRANCA DEL BIERZO

VILLAGATÓN

VILLAMAÑÁN

VILLAMANÍN

VILLAOBISPO

VILLAQUEJIDA

VILLAR DE MAZARIFE

VILLASECA DE LACIANA

VILLAVERDE DE LA ABADÍA

VIRGEN DEL CAMINO

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