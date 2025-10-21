Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas Ya son 16 las explotaciones ganaderas afectadas en Girona y en Asturias se han suspendido las ferias ganaderas hasta final de año por precaución

José Luis Ruiz Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 19:52

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) sigue avanzando por las granjas de la comarca de l'Alt Empordà, en Girona. El departamento de Agricultura ha confirmado otros 7 nuevos casos, con lo que suman 16 granjas afectadas en la zona.

Aunque todavía no se han detectado casos fuera de esa zona de influencia, otras comunidades ya están tomando medidas preventivas. En Asturias se ha decretado la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, así como el cierre temporal del Mercado Nacional de Ganados de La Pola de Siero, que permanecerá inactivo durante 21 días: desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre. Se ha establecido el aislamiento e inmovilización de las explotaciones ganaderas durante 21 días tras la llegada de animales procedentes de zonas consideradas de riesgo, como Francia, Italia o Cataluña. Esta medida se aplica desde que se confirmó la presencia de la enfermedad en Europa.

Hasta el momento se han sacrificado 1.500 animales del Alt Empordà y Cassà de la Selva, en Girona, y se espera sacrificar otros 600 en los próximos días. La normativa europea obliga a proceder al vaciado total de la explotación aunque se detecte un único ejemplar enfermo.

Qué es la dermatosis nodular

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta principalmente al ganado bovino. La transmiten insectos como algunas especies de moscas y mosquitos y garrapatas. Causa fiebre y nódulos en la piel y también puede ocasionar la muerte, especialmente en animales que no han estado expuestos al virus o no han sido vacunados. Las opciones de control incluyen la vacunación y el sacrificio de los animales infectados.

La enfermedad no supone un riesgo para la salud humana, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal como la leche o la carne. Sin embargo, sí puede provocar importantes pérdidas económicas para el sector ganadero. La normativa vigente obliga a informar de cualquier caso detectado. Las especies afectadas por la dermatosis nodular son: Bovinos, Orices (antílopes), Jirafas e Impalas, y su periodo de incubación es de 12 días.

En caso de brote, la autoridad competente debe decidir si se utilizará la vacunación de urgencia para el control de la enfermedad. De momento, la Comisión Europea no permite administrar las vacunas de manera preventiva. También se recomienda la utilización de un insecticida eficaz contra el insecto vector en cada caso (mosquitos, moscas o garrapatas).

La dermatosis nodular contagiosa originalmente se limitaba al África subsahariana, pero ha ido amplificando su distribución en las últimas décadas. La expansión progresiva hacia el norte de África, Oriente Medio y posteriormente Europa ha estado favorecida por los movimientos de animales y la transmisión del virus a través de insectos (vectores).

Cómo afecta la dermatosis nodular a los animales infectados

La enfermedad se caracteriza por fiebre, nódulos en la piel, membranas mucosas y órganos internos, emaciación, ganglios linfáticos agrandados, edema cutáneo, disminución de la fertilidad y, en algunos casos, puede llegar a causar la muerte. Los nódulos suelen desarrollarse en la cabeza, el cuello, la ubre, el escroto, la vulva y el perineo, dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la fiebre, y entre 7 y 19 días después de la infección.

Estos nódulos pueden extenderse hasta la capa subcutánea de la piel y, ocasionalmente, al músculo contiguo. Su tamaño varía entre 0.5 cm y 5 cm de diámetro, y suelen contener un tejido de color blanco a gris cremoso, que puede exudar suero. Con el tiempo, los nódulos pueden desaparecer o evolucionar a tejidos necróticos duros en forma de cono llamados «sit-fasts», que se desprenden de la piel circundante. Estos sit-fasts se caen dejando úlceras que eventualmente cicatrizan. Los ganglios linfáticos superficiales se inflaman y puede aparecer hinchazón en la ubre, el pecho y las patas. En vacas lactantes, se observa una marcada disminución en la producción de leche.

La tasa de morbilidad de la dermatosis nodular contagiosa varía entre el 10% y el 20%, mientras que las tasas de mortalidad suelen ser bajas (1%-5%). La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) insta a sus Miembros a utilizar vacunas para controlar la dermatosis nodular contagiosa y a emplear vacunas de alta calidad producidas conforme a los estándares de la propia organización.