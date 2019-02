«Te queda la sensación de que denunciar no sirve absolutamente de nada» Pese a la «frustración e impotencia», la denunciante asegura que el proceso «me ha ayudado mucho» PABLO SUÁREZ Jueves, 14 febrero 2019, 02:57

«Es algo muy frustrante. Haces el trabajo de acordarte de todo. Lo cuentas delante de muchas personas a las que no conoces de nada y al final parece que no ha servido para absolutamente nada». V. C. R. reconoce cierta impotencia una vez conocido el archivo de su causa tras haber prescrito el delito del que acusa a E. V. M. S., que continuará en libertad. «No lo hacía por una indemnización ni nada parecido. Lo denuncié porque esta gente es un peligro para la sociedad», explica la mujer, quien afirma no tener dudas de que esa persona ha continuado abusando de otros menores. «Es gente enferma», sentencia.

Para la denunciante, la ley debe ser reformada de manera que se facilite a las víctimas el hecho de denunciar algo que, para muchas, es una tortura psicológica diaria. «Cuesta mucho hablar. Si encima ves cómo los acusados siguen libres, se hace mucho más difícil. La ley no ha evolucionado con la sociedad», afirma quien no comprende cómo la Audiencia no ha podido considerar válido su recurso, en el que pedía acogerse a la reforma del Código Penal en 1999, la cual establece quince años para la prescripción del delito a partir de la mayoría de edad de la presunta víctima.

Sin embargo, y pese al esfuerzo que les ha supuesto tanto a ella como a su hermana todo este procedimiento judicial, V. C. R. hace una valoración positiva a nivel personal e invita a otras víctimas a sacar a la luz sus casos. «El proceso fue muy doloroso, pero me ha ayudado a dejar de sentirme culpable por lo que había pasado. Cuando algo así ocurre, la actitud de la mayoría de las víctimas es sentirse culpable de ello. No es así. Ver escrito mi testimonio me sirvió para darme cuenta de la realidad de lo que había pasado», asegura con crudeza.

«En estos años me he dado cuenta de que no fue mi culpa», explica la denunciante

«Es duro ver cómo este tipo de enfermos son absueltos por haber prescrito las barbaridades que hicieron, pero hay que seguir denunciándolo. Por uno mismo y por los otros», dice esta mujer, que llegó incluso a escribir una carta al Arzobispado narrando los hechos y las terribles secuelas que le habían ocasionado.