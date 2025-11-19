Queipo acusa a Barbón de entregar la política fiscal a sus «socios radicales» y el presidente defiende que protege a la «mayoría social»

Nuevo rifirrafe político en la Cámara asturiana entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder de la oposición, el popular Álvaro Queipo, con ... la política fiscal como telón de fondo. Minutos después de que la reforma fiscal del Gobierno regional fuera debatida en Pleno, Queipo aprovechó su cara a cara con el dirigente socialista para acusarle de entregar las políticas fiscales a «sus socios radicales».

Le afeó concretamente que en lugar de pactar con el PP una rebaja fiscal generalizada «a todos los asturianos», hubiera permitido que «no solamente» su socio de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, le hubiera «dictado» las políticas en materia de vivienda y fiscalidad, sino que «también se haya sumado la señora Tomé», reprochando al PSOE haber «renunciado por completo a tener un proyecto propio».

Como muestra de hasta qué punto IU y Tomé habrían marcado el paso a los socialistas, el popular recordó que en varias ocasiones el presidente autonómico negó tajantemente que se fueran a subir los impuestos en Asturias, mientras IU decía lo contrario. «IU decía la verdad», anotó Queipo en referencia a la nueva reforma, que incluye mecanismos para concentrar la rebaja principalmente en las rentas de menos de 35.000 euros, impidiendo que beneficie a quienes ingresan más de 55.000 y subiendo a quienes cobran más de 175.000. Por ello, Queipo cuestionó ahora que también el socio minoritario vuelva a marcar el camino al PSOE en relación con los impuestos verdes.

El PP entiende que la reforma fiscal, sin una deflactación de los tramos, supone en la práctica una subida impositiva que «penaliza el consumo, el ahorro y la inversión», y reprochó que en materia de vivienda se haya optado precisamente por hacer «justo lo contrario» de lo que se necesita, porque, en lugar de reducir el Impuesto de Transmisiones a jóvenes para la compra de su primera vivienda, como defienden los populares, se sube este impuesto a grandes tenedores, lo que, en su opinión, reducirá la oferta de vivienda.

La réplica de Adrián Barbón siguió el argumentario habitual del Gobierno regional. Por un lado, defendió que su reforma está pensada en la «mayoría social» y acusó a los populares de pretender defender los intereses de los «privilegiados», aquellos que tienen más de diez viviendas o rentas de más de 175.000 euros. Además, reprochó que la propuesta de reforma fiscal del PP implicaría una pérdida en la recaudación de 200 millones e instó a los populares a que explicaran cómo gestionar esa merma de recursos. «Hay varias alternativas: cerrar los hospitales comarcales, el de Jarrio, por ejemplo, o los de las Cuencas Mineras o el del Oriente. También podríamos optar por otros caminos, como puede ser externalizar los cribados de cáncer, que ya vemos lo que pasa... Podríamos reducir el presupuesto en materia de prevención de incendios, y ya vemos lo que pasa en otras comunidades....», ironizó Barbón, quien concluyó reprochando al líder del PP que «cada vez se fije más en Madrid, aunque cambió de calle», y apostilló: «Como usted huele sangre, ya no sigue a la calle Génova -sede del PP nacional-, ahora va a la Plaza del Sol -donde se ubica la sede de la Presidencia de la comunidad-, que le gusta más».