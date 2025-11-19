El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón escucha visiblemente indignado la intervención de Álvario Queipo. Mario Rojas

Queipo acusa a Barbón de entregar la política fiscal a sus «socios radicales» y el presidente defiende que protege a la «mayoría social»

El líder popular acusa al Principado de hacer «justo lo contrario» de lo que Asturias necesita en política de vivienda, mientras el jefe del Ejecutivo le acusa de pretender proteger a los «privilegiados»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

Nuevo rifirrafe político en la Cámara asturiana entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder de la oposición, el popular Álvaro Queipo, con ... la política fiscal como telón de fondo. Minutos después de que la reforma fiscal del Gobierno regional fuera debatida en Pleno, Queipo aprovechó su cara a cara con el dirigente socialista para acusarle de entregar las políticas fiscales a «sus socios radicales».

