Queipo arremete contra el pacto fiscal de la izquierda asturiana: «Barbón se ha entregado a los radicales»

El guion de la fiscalidad asturiana sigue su curso. Si esta mañana se anunció lo que era un secreto a voces, el acuerdo del PSOE con la diputada Covadonga Tomé ... que permitirá al Gobierno asturiano seguir adelante con su reforma del IRPF a cambio de elevar los impuestos a los grandes tenedores de vivienda, la tarde de este lunes quedó reservada para el principal partido de la oposición, el PP. Y como estaba cantando, para criticar ese acuerdo que, a juicio de su líder, Álvaro Queipo, profundiza en el infierno fiscal al que «el PSOE y sus socios más radicales» someten a la región. Una suerte de 'Mordor' que, vaticina, acabará dentro de dos años, cuando está convencido de que desalojará a los socialistas del Gobierno autonómico. «Pondremos en marcha nuestra reforma fiscal, la más importante en la historia de la democracia del Principado, que nos permitirá tener el mejor escenario fiscal del norte de España», afirmó durante su intervención en el Comité Ejecutivo autonómico del Partido Popular de Asturias, celebrado en la tarde de este lunes en Oviedo.

Buena parte de su discurso se centró en arremeter contra la reforma fiscal de la región que pondrá en marcha el PSOE con su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, y con el apoyo de la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé. Un pacto que supondrá una rebaja progresiva del IRPF y que beneficia especialmente a los contribuyentes que ganen hasta 35.000 euros al año y subirá el tipo de forma progresiva a quienes ingresan más de 60.000. Pero, además, incorpora la exigencia de Tomé de aumentar la presión a los grandes tenedores de vivienda con el fin de poner cerco a la especulación inmobiliaria.

Reforma del PP

Como todo aquello que suponga una subida de impuestos es un anatema para el PP, la reacción de Queipo era la esperada. «No es el camino que necesita Asturias. Necesitamos menos impuestos porque llevamos muchos años sometidos a una carga fiscal que nos asfixia, condiciona nuestro día a día, reduce nuestro poder adquisitivo y asfixia nuestro crecimiento económico», dijo en el Comité Ejecutivo. Acusó al presidente del Principado, Adrián Barbón, de «haberse entregado a sus socios radicales, al más puro estilo 'sanchista', y el precio lo pagaremos los asturianos con más impuestos en los presupuestos».

En este sentido, recordó que el PP ha elaborado su propio modelo fiscal para Asturias, que contempla la reducción del IRPF a todos los asturianos, incorporando el efecto de la inflación; la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; reducción de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; eliminación del Impuesto de Patrimonio «para evitar la fuga de capitales y fomentar el ahorro y la inversión» y la desaparición del recargo sobre el IAE. Unas medidas que Queipo asegura que pondrá en marcha dentro de dos años, «cuando ganemos las elecciones», y que supondrá «la mayor rebaja fiscal de la historia de la democracia en la comunidad, con una reforma de impuestos para tener la mejor fiscalidad del noroeste de España».

Para el presidente del PP de Asturias, «bajar impuestos no es un eslogan, es oxígeno para nuestras familias, jóvenes y autónomos; es que el salario llegue a fin de mes y las empresas a final de año», recalcó, por lo que la reforma fiscal pactada por la izquierda y que estará contemplada en el proyecto de presupuestos para el próximo año convertirá esas cuentas en las «peores de la historia» de la comunidad. «A este gobierno se le ven las costuras porque gestiona poco y mal», prosiguió el dirigente popular.

Barbón y Claudia Montes

El discurso de Álvaro Queipo fue transitando de los impuestos a la conversación que Barbón mantuvo a través de una red social con Claudia Montes, la ex miss Asturias que mantuvo una relación con el exministro José Luis Ábalos. En esta conversación, advertía al presidente del Principado de posibles irregularidades y corrupción en el PSOE. El presidente del Principado le conminó a que si consideraba que en el partido había corrupción lo denunciara ante la Fiscalía, lo que ella no hizo, tal y como publicó en exclusiva ELCOMERCIO.es.

«Aún estamos esperando a que Barbón nos explique qué es eso de que se llevan amañando contratos cuarenta años en Asturias», dijo Queipo, refiriéndose a otro momento de la conversación anteriormente citada en la que Montes utilizó esa frase. «¿A qué se ha dedicado el régimen socialista en Asturias?», se preguntó.

Queipo fue más allá y dijo ante los asistentes al comité que «Barbón pasó del 'no conozco a Claudia Montes' al 'no éramos amigos' e hizo mentir a su gabinete respecto al correo que le había mandado miss Asturias. Fue una de las primeras personas que pudo conocer detalles de la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Cerdán, pero sucedió en octubre de 2022 y había elecciones autonómicas en mayo del año siguiente. Sólo por eso Barbón no hizo nada«, afirmó. »Barbón evadió su responsabilidad legal y moral, como representante público y secretario general de la FSA, y ni investigó ni puso en conocimiento de la Fiscalía lo que una afiliada del PSOE quería contarle: un caso de corrupción que afectaba, presuntamente, a miembros del PSOE y a una empresa pública«, prosiguió el presidente del PP de Asturias.

Por todo ello, el líder de los populares de la región considera que «no puede seguir en el Gobierno de Asturias el régimen del enchufe, y tampoco un presidente que no protege a Asturias y que se protege a sí mismo y a su partido. Le exijo valentía a Barbón y que dé explicaciones», afirmó Queipo, para concluir que «sigue la cuenta atrás para cambiar el futuro de nuestra tierra. En el PSOE están muy nerviosos porque ven que su tiempo se acaba. Temen lo que pueda salir si pierden el poder y harán lo que sea para mantenerse. Por eso estad preparados para cualquier cosa», dijo.