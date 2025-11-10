El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo, al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo autonómico del PP de Asturias. Mario Rojas

Queipo arremete contra el pacto fiscal de la izquierda asturiana: «Barbón se ha entregado a los radicales»

El presidente del PP de Asturias promete derogar la reforma fiscal del Gobierno de Barbón si gana las elecciones: «Dentro de dos años tendremos el mejor escenario fiscal del noroeste de España»

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El guion de la fiscalidad asturiana sigue su curso. Si esta mañana se anunció lo que era un secreto a voces, el acuerdo del PSOE con la diputada Covadonga Tomé ... que permitirá al Gobierno asturiano seguir adelante con su reforma del IRPF a cambio de elevar los impuestos a los grandes tenedores de vivienda, la tarde de este lunes quedó reservada para el principal partido de la oposición, el PP. Y como estaba cantando, para criticar ese acuerdo que, a juicio de su líder, Álvaro Queipo, profundiza en el infierno fiscal al que «el PSOE y sus socios más radicales» someten a la región. Una suerte de 'Mordor' que, vaticina, acabará dentro de dos años, cuando está convencido de que desalojará a los socialistas del Gobierno autonómico. «Pondremos en marcha nuestra reforma fiscal, la más importante en la historia de la democracia del Principado, que nos permitirá tener el mejor escenario fiscal del norte de España», afirmó durante su intervención en el Comité Ejecutivo autonómico del Partido Popular de Asturias, celebrado en la tarde de este lunes en Oviedo.

