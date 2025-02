«Mucha gente de Ciudadanos y Foro está volviendo a su casa original»

Álvaro Queipo (Castropol, 1988) recibe en el despacho que, durante años, ocupara Mercedes Fernández. Desde allí da por zanjada la crisis de Gijón, pero también ... cualquier otra que pudiera haber en el partido en los últimos años. «No hay sector crítico», zanja el número 2 de los populares asturianos, quien entiende que lo que toca ahora es unir al centro derecha para «sacar al PSOE de las instituciones».

-¿Damos por superada la crisis del PP de Gijón?

-Por supuesto. Fueron semanas duras, pero lo importante es que se solucionó el problema en el seno de la junta local de Gijón, que fue capaz de recomponerse a la dimisión de Mariano Marín y elegir a un nuevo presidente por unanimidad.

-Dijo en su momento que se abría un dique de ilusión tras la dimisión de Marín. ¿Cree que es apropiado hablar de ilusión cuando se ha ido con fuertes y graves acusaciones hacia la actual dirección autonómica?

-Todos los diques rechinan cuando se abren. Sigo pensando que su salida abre la puerta a la ilusión y a un PP de Gijón renovado que va a trabajar desde ya por esta ciudad. Esas declaraciones responden a una persona dolida por cuestiones diversas y personales, pero no puedo más que agradecer su decisión. Fue la correcta.

-La crisis de Gijón se ha relacionado directamente con la vivienda a nivel autonómico hace dos años. ¿Se ha sabido sumar a todas las sensibilidades para acoger al sector crítico o sigue abierta esa herida?

-No arrastramos ninguna herida y entiendo que sector crítico, como tal, no existe. Lo que hay es gente que estuvo en la dirección en una época, y gente que lo está ahora. Y pasado mañana habrá otras personas, pero eso es algo natural.

-Han estado muchos meses descabezados. ¿Qué se está haciendo ahora para recuperar el tiempo perdido?

-Nos hemos volcado desde el primer momento en las juntas locales, en colaborar con los órganos institucionales, especialmente con los grupos municipales, y en informar de todos los movimientos a los afiliados. Son las tres patas que yo creo que sostienen al partido y que, durante ese impás de año y pico, se habían abandonado. Había un partido sin dirección que era un pequeño reino de taifas en el que cada uno, en su municipio, intentaba hacer lo correcto, pero sin coordinación alguna. Esto es lo que se ha conseguido en estos meses.

-Ahora ya no hay vacío de poder, pero la dirección del partido no ha sido elegida por la militancia. ¿Eso les condiciona de alguna manera?

-El PP tiene sus propios órganos, en los que hay muchísima gente representada y, por lo tanto, no se puede decir, porque sería falsear el funcionamiento del partido, que el hecho de no haber sido elegida directamente por la militancia el nombramiento no haya sido democrático. Ya llegarán los congresos.

-¿Le gustaría poder ratificar pronto su nombramiento en un congreso?

-Sería estupendo y se hará en cuando Génova dé el pistoletazo de salida.

-Hablando de Génova. Casado parece que quiere hacer borrón y cuenta nueva. ¿Urge esa refundación de la que tanto se habla?

-Se necesita unir al centro derecha. Con la derecha dividida nunca vamos a poder sacar al PSOE de las instituciones, y creo que, por democracia, es muy sano que haya alternancia en el poder. Pero mientras tengamos un centro derecha dividido no lo vamos a conseguir.

-¿Cuál es la fórmula que plantea? ¿Fusión, absorción, coaliciones electorales?

-Eso depende de Génova. Lo que sí sé es que en el PP de Asturias tenemos en este momento a mucha gente que, habiendo estado en otras organizaciones, está volviendo a su casa original. Mucha gente que estuvo colaborando con Ciudadanos y muchísima que, siendo parte de la estructura de Foro, están volviendo al PP. Nuestra voluntad es ser la punta de lanza de un movimiento que aglutine al centro derecha en España y en Asturias para poder conseguir ser la alternativa política que saque al PSOE de las instituciones.

-¿Se refiere a gente del sector casquista, muy crítico con la nueva dirección de Foro?

-No les pedimos el pedigrí. Vienen y colaboran con nosotros, y nosotros, encantados.

-¿Cómo está funcionando la coalición PP-Ciudadanos en Oviedo?

-Lo notan los propios vecinos de Oviedo, que han visto un cambio absoluto con respecto al anterior gobierno hasta en la limpieza de las calles. Está funcionando estupendamente.

-Mucho se habló de aquellas declaraciones de Alfredo Canteli agradeciendo las inversiones para Oviedo a Barbón, cuando el PP había rechazado las cuentas. ¿Son daños colaterales de tener a un alcalde independiente en el principal feudo del PP?

-Es la viva expresión de un alcalde que se preocupa y que negocia por sus ciudadanos. Alfredo Canteli hizo una muy buena negociación con Barbón, que nosotros nunca hemos negado. Lo que pasa es que en estas circunstancias no solo hay que mirar la inversión, nuestra obligación a nivel de partido era mirar también otras cuestiones como el rescate a los hosteleros y a todos los negocios que están yendo a pique.

-Se les criticó duramente por quedarse al margen de esta negociación, junto a Vox.

-La diferencia quedó clara en las votaciones. Vox se abstuvo. Nosotros mantuvimos un discurso coherente hasta el final, mostrando en todo momento nuestra disposición para acordar. Pero no fue posible porque otros partidos, que se dicen de centro derecha, se pusieron a disposición del PSOE desde el primer momento interfiriendo en la negociación, porque el PSOE ya no necesitaba a nadie más.

-Volviendo al PP de Oviedo. ¿Han pensado ya las consecuencias que puede tener para Agustín Caunedo continuar investigado en el 'caso Pokemon' de cara a un nuevo congreso local?

-Me pongo en su piel y creo que tiene que ser atroz pasarse años pendiente de cuál va a ser la decisión que alguien tome sobre su futuro. Es algo inaceptable.