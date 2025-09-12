¿Quieres trabajar de gestor administrativo? Convocadas las pruebas de acceso El plazo para inscribirse finaliza el próximo 30 de septiembre

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:30

Las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo ya están en marcha. Así, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado estas pruebas dirigidas a graduados en Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas.

Existen dos formas de acceder a la profesión. La primera es mediante el examen, cuyas áreas de conocimiento abarcan materias jurídicas relativas al Derecho Constitucional, Comunitario, Civil, Mercantil, Penal, Administrativo, Laboral, Fiscal y Estatutario. En total 62 temas. Sobre toda esta materia se realizarán por escrito (en una única sesión) dos ejercicios: un cuestionario de 250 preguntas tipo test y la resolución de un caso práctico.

Otra manera de acceder a la profesión de gestor administrativo es mediante la realización de un Máster Universitario Oficial en Gestión Administrativa con el que se obtiene asimismo la titulación oficial habilitan para ejercer. Superadas las pruebas es obligatorio que los profesionales se colegien en cualquiera de los Colegios Gestores Administrativos de España.

Los gestores administrativos son un referente a la hora de asesorar a ciudadanos, autónomos y empresas, siendo profesionales reconocidos por las administraciones públicas mediante numerosas encomiendas de gestión y convenios que ayudan a simplificar y agilizar los trámites en los que intervienen. Cabe señalar que los gestores administrativos no solo están dedicados a la tramitación administrativa, sino que mediante una formación continua y especialización, comprenden también la asesoría fiscal, laboral, contable, mercantil, preparación y tramitación de herencias, expedientes de extranjería y nacionalidades.

Sin duda, una profesión con una larga historia que tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando en 1480 los Reyes Católicos crearon la figura de los 'Solicitadores'. En 1933 el Ministerio de Industria y Comercio aprobó el Reglamento de la profesión.

Toda la información en el Colegio de Gestores de Asturias

Quienes estén interesados en esta convocatoria pueden acudir al Colegio de Gestores de Asturias, ubicado en la calle Santa Eulalia de Mérida, 2, en Oviedo. En la sede colegial se les ofrecerán toda la información y orientación de manera personalizada tanto para el examen como para realizar el Máster Universitario.

Indudablemente se trata de una profesión con gran proyección y reconocimiento, y cuyos profesionales cuentan con el apoyo y respaldo de los colegios profesionales, como el Colegio de Gestores de Asturias que está integrado en el Consejo General de Gestores Administrativos.