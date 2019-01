Rafa busca su médula «gemela» El pequeño Rafa, en el HUCA. / FOTO CEDIDA POR LA FAMILIA La familia de un niño con leucemia inicia una campaña para concienciar de la importancia de las donaciones MARLA NIETO GIJÓN. Jueves, 17 enero 2019, 02:03

«El niño tiene sus miedos a los pinchazos, pero no a la enfermedad en sí. Nunca preguntó, no sé hasta qué punto entiende. Ahora con la recaída pregunta más, también porque es más mayor». El pequeño es Rafa, cumplirá cuatro este año y tiene leucemia linfoblástica aguda. Rafa, que vive en Oviedo, busca su médula «gemela». Quien habla es su padre, Óscar Álvarez, que reclama más apoyos y una mayor concienciación sobre la importancia de las donaciones de médula. Asegura que en el Principado no se supera la cifra de 10.000 donantes. Y cree que es preciso que se incremente para ayudar a quienes, como su hijo, necesitan de un trasplante: «Un país como Alemania llega a tener ocho millones de donantes y en España estamos en los 400.000. Aunque nos doblen en población, la diferencia es muy grande. Hay demasiada desinformación al respecto», considera.

Cuenta que aunque no querían exponer a su hijo ante la opinión pública, tras una recaída en octubre del año pasado, entendieron que «algo teníamos que hacer». Y ese algo es llegar a la mayor cantidad de gente posible para potenciar las donaciones. «Por Rafa y por tantas otras personas que necesitan un trasplante de médula». Este pequeño solo tenía 21 meses, allá por 2016, cuando se le manifestó la enfermedad. El tratamiento no ha dado el resultado esperado y ahora se hace necesario el injerto medular. «Rafa sigue demostrando su valentía día a día», destacan sus padres, Óscar y Noelia.

También lamentan que se haya recortado la edad máxima para donar de 55 a 40 años con la intención de que mejore la calidad de las muestras, pero eso «supone un obstáculo. Hay mucha gente de 40 años en adelante en perfecto estado para donar», lamentan sus padres.

Síguenos en: