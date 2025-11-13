Reactivan la búsqueda de 'Tomasín', el desaparecido número 68 de Asturias

A las 11.16 horas la lluvia y el viento habían amainado en La Llaneza (Tineo), permitiendo que se reactivara el operativo de rastreo para dar con Tomás Rodríguez Villar, 'Tomasín'. La zona que se va a batir se encuentra entre el pueblo del que es originario el desaparecido y La Espina, un espacio de acceso más fácil y en el que hay varias cabañas. Se intentará verificar si 'Tomasín' pudo emplear alguna para guarecerse del chaparrón y el viento provocado anoche por la borrasca 'Claudia'.

'Tomasín' es el último en incorporarse a la lista oficial de desaparecidos a los que se busca por Asturias. Según informa la Guardia Civil, en estos momentos hay 68 denuncias en activo de personas ausentadas de su domicilio. Detrás de parte de ellas está el caso de menores o adolescentes en conflicto con sus familiares o tutores.

Es un error común creer que debe mediar un tiempo entre la ausencia y el inicio de la búsqueda. «Nos ponemos a trabajar inmediatamente desde que tenemos el aviso, en ocasiones antes de que se formalice la denuncia», detallan desde el Instituto Armado. El protocolo de actuación subraya cómo «las primeras horas son cruciales»: también que resulta fundamental la colaboración con otras instituciones y cuerpos policiales para maximizar las opciones.

En el caso de 'Tomasín' ha llamado la atención la magnitud del despliegue. El primer día y por parte de la Guardia Civil se movilizó una unidad aérea, cinco patrullas de seguridad ciudadana, otra del Seprona, cuatro especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GRIM) con apoyo de perros de búsqueda. Desde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) un jefe de bomberos, efectivos de los parques de Tineo y Cangas del Narcea, la Unidad Canina de Rescate, la de drones, y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Ayer se desplazó un puesto de mando avanzando y se sumaron al despliegue agentes del Medio Natural, voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de Tineo y Valdés y el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE) de la Cruz Roja.

«Cada búsqueda es distinta, lo que se hace es adaptar la respuesta a las circunstancias de caso, la orografía, la edad del desparecido y sus circunstancias», explican fuentes cercanas al operativo. En este caso lo determinante no es el pasado de 'Tomasín' y su antológica persecución por los montes en 2011. Entonces la Guardia Civil buscaba al principal sospechoso de matar a su hermano mayor, Manuel, para que rindiera cuentas ante la Justicia. Ahora el objetivo es saber si está bien o precisa de ayuda.

Desde el punto de vista de los investigadores, a la hora de buscar a un desaparecido es secundario si los indicios apuntan a una desaparición voluntaria. Lo que importa es dar con el sujeto y aclarar que esté a salvo. Si tras localizarlo el adulto manifiesta que no quiere regresar a su habitual entorno, se desactiva la búsqueda. De la tenacidad de los agentes ha dado prueba esta semana el caso de la desaparecida hace 34 años, y que se pudo acreditar era una mujer asesinada cuyo cuerpo fue enterrado en cal viva.