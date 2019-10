Reactivan la oposición médica iniciada en mayo de 2018

Casi año y medio llevan sin conocer el resultado definitivo los 607 aspirantes que el 26 de mayo se presentaron a la oferta pública de empleo (OPE) para obtener plaza como médico de familia. Esta semana el proceso se ha reactivado. El Sespa ha publicado la lista de 145 candidatos, seis de ellos del turno reservado a personas con discapacidad. A todos ellos les da quince días de margen para presentar la documentación acreditativa de los méritos que hubieran alegado.

Se da la circunstancia de que parte de los opositores ya cubrieron ese trámite. «En el registro, en 2018, me dijeron que lo mejor era ya dejar copia de ellos. Ahora no sé si los han perdido o no, pero por si acaso los volveré a presentar», indica uno de los aspirantes.

El anuncio, tras tanto tiempo de espera, deja sabor agridulce entre los opositores. «Al menos avanzamos; si se cumplen los plazos establecidos ya para Navidad no creo que lleguemos pero a ver si después de las fiestas sabemos al menos el destino», comenta uno.

La oposición ofrecía 124 plazas. Hasta ahora los 250 que obtuvieron las notas más altas en el examen conocían ese resultado, pero todos están, y siguen estando, a la espera de que se configuren las listas definitivas, esto es, las que cruzan esa valoración con la de los méritos acumulados a lo largo de los años de trabajo.