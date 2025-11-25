El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Una ganadera atiende a sus ovejas. Freepik
Trabajadora autónoma

Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión

Los magistrados consideran que la mujer, una trabajadora autónoma, no padece un trastorno ansioso depresivo crónico ya que lleva menos de dos años en tratamiento

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:24

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de una ganadera que solicitó la incapacidad permanente por una patología en el hombro, secuelas de una mastectomía y trastorno ansioso depresivo, por lo que ratifica la sentencia de un juzgado Social de Oviedo que la denegó al considerar que sus lesiones no son incapacitantes laboralmente.

La Sala comparte la conclusión alcanzada por el juzgador de instancia contraria a la mujer, una trabajadora por cuenta propia con una profesión habitual de ganadera afectada de tendinopatía calcificante del supraespinoso izquierdo, molestias por una prótesis mamaria y un trastorno ansioso-depresivo.

Los magistrados apuntan que «este estado no puede calificarse como tributario de la incapacidad permanente solicitada en cualquiera de los grados interesados, ya que las patologías acreditadas no dan lugar a limitaciones relevantes en la capacidad laboral de la trabajadora susceptibles de impedir la realización de las fundamentales tareas de su profesión habitual, pues la movilidad del hombro es normal, la dolencia psíquica no puede considerarse cronificada al no haber transcurrido dos años de tratamiento desde que reinició el seguimiento en salud mental en 2023, y en cuanto a la dolencia oncológica, la misma cursa con molestias según se refleja en la información clínica aportada».

