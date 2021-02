El PP reclama al alcalde de Villaviciosa que aclare si incumplió la hora de cierre Imagen de archivo de un pleno en Villaviciosa. / a. g-o ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Domingo, 28 febrero 2021, 02:34

El Partido Popular exige al alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, que aclare si el viernes incumplió, junto a varios concejales, la hora de cierre establecida por el Principado para la hostelería. Según informó el PP en un comunicado, el regidor habría sido identificado junto a varios concejales dentro de una sidrería del casco urbano a las 20.30 horas. Media hora después de lo establecido legalmente desde el pasado 14 de enero. De confirmarse estos hechos, pedirán la dimisión tanto del alcalde como de los concejales implicados «por incumplir la ley de forma flagrante y premeditada».

El incidente habría tenido lugar anteayer en una conocida sidrería de Villaviciosa. Al parecer, relatan los populares, tanto el alcalde como varios concejales fueron identificados por la Guardia Civil dentro del local, «que se hallaba con la puerta de la calle cerrada».

El Partido Popular solicita al político socialista maliayo que explique tales hechos y espera «que por coherencia política» tanto la Federación Socialista Asturiana como Adrián Barbón pidan también la dimisión de los cargos implicados. Se da la circunstancia, señalan los populares, «que estos hechos tuvieron lugar horas después de que el presidente asturiano anunciase públicamente que no piensa flexibilizar los horarios de cierre de la hostelería por 'por responsabilidad con la situación epidemiológica'». «Los cargos públicos están obligados a cumplir las normas y a ser ejemplares y en caso de no hacerlo asumir responsabilidades», finaliza el comunicado hecho público por el Partido Popular. La Guardia Civil confirmó a última hora de ayer que no constaba denuncia por tales hechos. El alcalde, por su parte, indicó que seguían en el local a esa hora porque la edil Rocío Vega había tenido un accidente y fue trasladada en ambulancia. «La ambulancia se fue más tarde de las ocho y nos quedamos pagando», asegura.