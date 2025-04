El rector pide que el presupuesto para la Universidad tenga nueve millones más

P. ALONSO / 0. ESTEBAN OVIEDO / GIJÓN. Martes, 17 de diciembre 2019, 02:18 Comenta Compartir

La partida que el Principado ha reservado para la Universidad de Oviedo en 2020 tienen «un déficit de nueve millones de euros que lastra todo lo demás». Es lo que ayer puso de manifiesto el rector, Santiago García Granda, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Junta General, en la que lamentó que no se contemple en las cuentas la ayuda extraordinaria que la institución había solicitado para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones de 2018 en la Escuela Politécnica de Ingeniería y que ascendía a 900.000 euros.

La Consejería de Ciencia ha asignado a la institución académica para el próximo año un total de 143 millones de euros, de los que 133 son aportación ordinaria. Y es ahí donde el rector advierte del déficit, ya que la partida regional cubre solo el 90% del capítulo de gasto de la Universidad, que para el próximo año ascenderá 142 millones. En este sentido, Santiago García Granda solicitó que los presupuestos cubran al menos el 95% del gasto. «La cantidad presupuestada no nos permite programar todas las acciones que la Universidad debería desarrollar y que están contempladas en su plan estratégico», justificó.

Durante su intervención, el rector también advirtió de una reducción del presupuesto en partidas como las relativas a «plazas vinculadas, a la organización de la EBAU o la formación de personal de administración, que han sido minoradas con respecto a 2019». Y subrayó asimismo la existencia de dos demandas que «no han sido atendidas». Una de ellas, la reivindicación de financiación extraordinaria para concluir la recuperación de las estancias, laboratorios y talleres que se vieron afectados en la inundación del campus de Gijón, en junio de 2018, para la que la Universidad había solicitado esos 900.000 euros. La otra se refiere a la cantidad solicitada para hacer frente al abono de las subidas salariales del 4,5% recogidas en el estatuto del personal investigador en formación.

Esta situación ha obligado a la Universidad a detraer las cantidades de otras partidas del presupuesto -que para el próximo ejercicio se eleva a 211 millones, un 1,3% más-, que el rector calificó de «único, público y equilibrado» y con el que la Universidad cumple con los compromisos adquiridos en el Plan económico y financiero, ante cuya exigencia García Granda mostró su «desacuerdo».

Ya en el turno de preguntas, detalló que la inversión para infraestructura asciende a 1,6 millones de euros para 52 edificios, algunos en estado «poco saludable». Asimismo, el rector celebró la creación de la Consejería de Ciencia, que ha aumentado un 9% los fondos destinados a la I+D+i y se ha comprometido a que las convocatorias tengan un calendario fijo, pese a que «la cantidad de veinte millones que hemos calculado que se destina al plan de ciencia sea exigua, todavía muy insuficiente».

Candidato a la reelección

Poco después, en un acto celebrado en Gijón, Santiago García Granda hablaba de su intención de presentarse de nuevo como candidato al Rectorado. «Sí, sí, claro que me presentaré a la reelección, lo que pasa es que aún no ha empezado la campaña y no estoy haciendo campaña». Granda ya lo había dicho en alguna ocasión y al ser preguntado de nuevo se reafirmó, por si quedaba alguna duda tras los últimos ataques lanzados por quien será su contricante en las urnas, el catedrático de Derecho Institucional Ignacio Villaverde.

Aún no hay fecha cerrada para la cita electoral, que se celebrará en 2020. «Cuando llegue el momento presentaré mi candidatura», aseguró Granda, dejando claro que va a seguir dando la batalla e insistiendo en que si no hace más referencia a ello es porque (oficialmente al menos) aún no ha arrancado la campaña electoral. Respecto a quiénes pelearán por el Rectorado, Granda comentó que «da la impresión de que no habrá más candidatos, pero todo puede ser. A última hora alguien puede presentarse». En realidad, hastal abril, cuando se abra el proceso, hay tiempo para todo.