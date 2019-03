«Las cosas que se han hecho mal hay que asumirlas y no se puede mirar para otra parte» Sergio Martínez, decano del Seminario Metropolitano. / PABLO NOSTI El rector del Seminario Metropolitano de Oviedo ha incidido en la importancia que se está dando al acompañamiento psicológico y afectivo-sexual de los candidatos al sacerdocio SANDRA S. FERRERÍA / AGENCIAS Oviedo Jueves, 14 marzo 2019, 15:11

El rector del Seminario Metropolitano de Oviedo, Sergio Martínez, se ha pronunciado este jueves sobre los casos de pederastia que salpican la imagen de la Iglesia y ha asegurado que «no es un tema que afecte a la mayoría del colectivo». Considera que «en ocasiones hay intenciones detrás». En este contexto, se ha referido al Papa Francisco, quien a su juicio, está tomando medidas y continuando con la línea iniciada por el Papa Benedicto, «primer detector de este problema que empezó a encararlo directamente».

«Las cosas que se han hecho mal hay que asumirlas y no se puede mirar para otra parte», ha afirmado. En sus declaraciones a los medios, ha incidido en la importancia que se está dando al acompañamiento psicológico y afectivo-sexual de los candidatos al sacerdocio. Es por ello, que «cualquier persona que presente patologías psicológicas no entra en un seminario, no se le permite la entrada». Además, también ha indicado que «otra de las medidas que se aplican es la solicitud de un certificado de antecedentes sexuales».

Martínez ha hablado sobre las medidas que se están tomado a la hora de acceder a un seminario, «debe haber unos informes psicológicos positivos para comprobar que es una persona equilibrada», ha explicado. En este sentido, ha destacado la colaboración de gabinetes psicológicos para ayudar en la formación de los seminaristas.

En cuanto al seguimiento del que habla Martínez, se lleva a cabo a la hora de admitir al candidato pero también durante su formación académica y antes de la ordenación. Además, en el caso de Asturias, «el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, también realiza seguimientos a los curas jóvenes después de su ordenación».

Por su parte, el seminarista Marco Antonio Fernández, ha afirmado que «es un tema complicado, estos abusos se dan, no vamos a negarlo», pero considera que «hay que tener en cuenta que estos casos no solo se producen en la Iglesia». De este modo, ha hecho referencia al entorno familiar donde según ha apuntado «se están dando de una manera desproporcionada».

Día del Seminario, el 19 de marzo

Acompañado por tres seminaristas, Andrés Camilo Cardozo, Dimas Fernández y Marco Antonio Fernández, el rector del Seminario presentó la celebración del Día del Seminario, el próximo 19 de marzo. Los actos de celebración se sucederán a lo largo del día, a partir de la oración de la mañana, y contará con la presencia del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y las familias de los seminaristas.

Además, la colecta que se recaude en las celebraciones eucarísticas del domingo 17 de marzo irá destinada a la formación de los seminaristas, ya que el coste por alumno, durante un curso académico asciende a unos 10.500 euros. Con esta iniciativa se pretende becar a los alumnos que no pueden pagar la totalidad de sus gastos.