El rector, sobre la llegada de las universidades privadas: «Ha habido una ofensiva contra la pública»

Cuando la llegada de las universidades privadas a Asturias es inminente, la cuestión sigue escociendo en la Universidad de Oviedo. No por su propia ... llegada, dice el rector, sino por cómo ha reaccionado una parte de la sociedad asturiana ante ello. Ignacio Villaverde lo ha vuelto a poner de manifiesto hoy. Y cada vez lo dice un poco más claro y un poco más alto: «Ha habido cierta ofensiva, y tomen este término en sus dos posibles acepciones, contra la universidad pública, contra la Universidad de Oviedo«. Una ofensiva. Ha dicho Villaverde, en el Claustro celebrado hoy, que »no tenemos ningún problema con su llegada« y, de hecho, asegura que »competirán entre ellas« y no con la pública, »universidad sólida y muy competente«. El problema, dice, ha sido otro. »Lo que me ha ofendido es que para dar la bienvenida a las universidades privadas, ciertos sectores hayan tenido que hablar mal de la pública. Eso sobraba. Han sido críticas muy injustas para nuestra institución y yo no iba a tolerar que se hablase mal«.

Ha introducido el rector de esta forma el punto en el que se iba a dar a los claustrales información sobre las alegaciones que la institución presentó al proceso de aprobación de los centros adscritos. Porque ya antes del verano, la Universidad de Oviedo se dirigió al Principado de Asturias para posicionarse como parte interesada en el procedimiento. Y, en cuanto los expedientes estuvieron en marcha, presentaron las alegaciones.

El secretario general de la Universidad, Ángel Espiniella, ha sido el encargado de explicar las alegaciones que se redactaron y que se basaron en dos argumentos principales. Por un lado, las «dudas legales». Y, por el otro, «cuestiones de interés y oportunidad». Esas dudas legales estaban basadas en que, a juzgar de la universidad, con la normativa vigente en el Principado solo se pueden adscribir centros de universidades que ya estén instaladas en Asturias, esto es, solo sería posible de la Universidad de Oviedo. Y también pusieron en duda la «fusión» de dos procesos administrativos, la de creación de centro y adscripción.

En cuanto al «interés y oportunidad», la institución defendió la conveniencia de haber esperado a que entrara en vigor la nueva normativa estatal sobre apertura de universidades y mostraron su «preocupación por la calidad y excelencia del sistema universitario, especialmente en lo referente al profesorado y la función investigadora». También por la «falta de infraestructuras por parte de los solicitantes», algo «público y notorio», dijo Espiniella, ya que tanto la Nebrija en Avilés como la Alfonso X en Oviedo «lo diseñan todo en función de la cesión futura de espacios públicos».

Y, sea como fuere, la Universidad de Oviedo solicitó al Principado que no se vea afectado el número de plazas que tiene en estos momentos en el la sanidad pública y que se contemple, además, un futuro incremento.

18 millones para infraestructuras

Fue el de las universidades privadas uno de los muchos temas que se abordaron en el Claustro de hoy, en el que el rector ha presentado el informe de gestión del curso pasado y el de la cuenta general. Y en el que han salido a relucir las grandes necesidades de la Universidad en cuestiones de infraestructuras. No solo por cuestiones de espacio y del esperado nuevo campus de El Cristo, sino por el estado de las infraestructuras actuales.

Ha sido Humberto Rodríguez Solla, quien fuera miembro del anterior equipo rectoral y hoy públicamente enfrentado a Villaverde, quien ha sacado a relucir el «deterioro» de muchos espacios, en concreto él ha detallado el de los laboratorios del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica. Visiblemente molesto por algunos de los comentarios de Rodríguez Solla, el rector ha explicado los planes de intervención en la Facultad de Química, pero ha admitido que muchos espacios han sufrido «desatención» y que se necesitarían 18 millones de euros 'extra' para abordar los problemas existentes.

Solla ha sido muy crítico con las obras que se están acometiendo en la vieja sede de Minas, que acogerá servicios centrales y vicerrectorados de la Universidad. «Me preocupa que acabemos con flamantes espacios para vicerrectores pero una universidad sumergida en la más absoluta decadencia». «Lo que usted llama flamantes despachos son espacios para que nuestros servicios administrativos tengan un sitio digno para trabajar», ha zanjado el rector.

Curso 2024-2025

En su intervención inicial, Ignacio Villaverde, ha repasado los diez acontecimientos que marcaron el desarrollo del curso académico 2024-2025. En concreto, ha detallado las medidas implementadas para mejorar la gestión de la investigación y el inicio de un profundo análisis destinado a revisar el desempeño docente; el acuerdo alcanzado con el Consejo de Estudiantes para incrementar su presencia en los órganos de decisión (aunque el protagonismo que se da al estudiantado ha sido puesto en duda por el presidente del Consejo de Estudiantes, Jesús Vera) y la celebración del Año Canella, junto al homenaje a Rafael Altamira y el centenario del nacimiento del profesor Gustavo Bueno. De igual forma, ha recordado que el pasado curso estuvo marcado por los primeros pasos para la implantación de universidades privadas en la región y por la transcendente decisión del Principado de Asturias de implementar la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

Pacto de futuro

El máximo responsable de la universidad asturiana ha explicado ante el Claustro la estrategia de futuro contemplada para la institución a través de cinco grandes pactos para los próximos cinco años.

-Con los estudiantes, para darles mayor voz, atender sus necesidades y reforzar su sentido de pertenencia.

-Con el personal docente e investigador y de administración y servicios, con el objetivo de asumir un mayor esfuerzo docente y reorganizar y reforzar las plantillas administrativas.

-Con los centros y departamentos, para avanzar en la descentralización y dotarlos de autonomía presupuestaria y de gestión.

-Pacto por la ciencia y la investigación, con el propósito de cambiar el modelo de gestión, atraer talento y grandes proyectos e impulsar programas de atracción y estabilización.

-Con el territorio y los agentes sociales, con la mirada puesta en alcanzar una gran concertación regional para que la universidad siga siendo útil al progreso de Asturias.

Cuenta general de la Universidad y Plan Estratégico

Villaverde ha detallado también la cuenta general de la Universidad de Oviedo correspondiente al ejercicio 2024, que se cerró con un superávit de 2 millones de euros.

Además, el rector ha presentado el informe de seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo 2022-2024. En este sentido ha señalado que el grado de cumplimiento de los ejes transversales, considerados prioritarios y que engloban especialización, digitalización, sostenibilidad y conexión, alcanzan un 2,9 sobre 4 puntos, mientras que los seis ejes verticales, en los que se incluyen servicios, investigación, docencia, gobernanza, infraestructuras y personas, tienen un cumplimiento de 2,8 sobre 4 puntos.