El rector, Ignacio Villaverde, se dirige a los claustrales. Alex Piña
Claustro de la Universidad de Oviedo

El rector, sobre la llegada de las universidades privadas: «Ha habido una ofensiva contra la pública»

La Universidad de Oviedo planteó al Principado sus «dudas legales» sobre la aprobación de los centros adscritos de la Nebrija y la Alfonso X

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Cuando la llegada de las universidades privadas a Asturias es inminente, la cuestión sigue escociendo en la Universidad de Oviedo. No por su propia ... llegada, dice el rector, sino por cómo ha reaccionado una parte de la sociedad asturiana ante ello. Ignacio Villaverde lo ha vuelto a poner de manifiesto hoy. Y cada vez lo dice un poco más claro y un poco más alto: «Ha habido cierta ofensiva, y tomen este término en sus dos posibles acepciones, contra la universidad pública, contra la Universidad de Oviedo«. Una ofensiva. Ha dicho Villaverde, en el Claustro celebrado hoy, que »no tenemos ningún problema con su llegada« y, de hecho, asegura que »competirán entre ellas« y no con la pública, »universidad sólida y muy competente«. El problema, dice, ha sido otro. »Lo que me ha ofendido es que para dar la bienvenida a las universidades privadas, ciertos sectores hayan tenido que hablar mal de la pública. Eso sobraba. Han sido críticas muy injustas para nuestra institución y yo no iba a tolerar que se hablase mal«.

