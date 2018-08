Consejos para recuperar la forma en septiembre Una de las salas del Charly Gym en Gijón. / CAROLINA S ANTOS Después de un verano de comer, beber y relajarse, toca recuperar la forma. Alimentación, deporte, descanso y paciencia, las claves GLORIA MARTÍNEZ Jueves, 30 agosto 2018, 16:20

Ya ha empezado la cuenta atrás para que septiembre llegue dando un golpe de realidad al día a día con la vuelta al cole, al trabajo o a la universidad. Después de estos casi tres meses de descontrol horario con eventos, cenas en familia, comidas con amigos o viajes, cada uno toma conciencia de los excesos alimenticios y económicos que se han hecho durante las últimas semanas y la sensación de tristeza, agobio y estrés llega como un jarro de agua fría. Es la conocida 'depresión postvacacional', que no está registrada por la OMS como una enfermedad, pero que invade a la mayor parte de la sociedad por estas épocas. Ahora ha llegado el momento de volver a las rutinas saludables, y para ello hay una serie de trucos que hacen que la cuesta arriba de septiembre se lleve con cierta moderación. Las claves están en la alimentación, en el ejercicio físico y también en el descanso.

«Cada persona es diferente, no se puede generalizar, pero una vez acabado el verano hay que volver a una alimentación normal. Hay que reducir o quitar azúcares e hidratos de carbono, que hacen que aumentemos el peso. Debemos hacer más ejercicio físico y evitar esas prolongadas siestas después de comer», explica Jesús Bernardo, nutricionista y dietista con clínicas en Avilés y Gijón. Y para lograr todo esto, se deben dejar a un lado todas aquellas informaciones que no están avaladas oficialmente, porque los mitos siempre están pululando sobre estos temas. «Cuando se quiere adelgazar es importante que no se entre en internet porque el 50% de lo que hay es mentira. Es un mito lo de comer cinco veces al día o lo de que no se debe ingerir fruta por la noche. Hay que hacer una alimentación equilibrada basándose en la base de la dieta mediterránea porque cada kilo que se pierda es un kilo de salud». Además, las dietas milagro de barritas energéticas o las 'detox' de batidos son 'dietas yoyó' que, al final, son perjudiciales para la salud. «Todas estas modas dañan nuestra salud a largo plazo y parece que la gente no lo ve. Eso quita salud».

Asimismo, el nutricionista Jesús Bernardo también argumenta que, aunque en verano es una obviedad que hay más excesos alimenticios, lo ideal sería que no cayésemos en la tentación, «porque aunque llegue el verano, eso no significa que se tiene que comer y beber de todo y a partir de septiembre ya me cuido. No se puede hacer eso porque es muy perjudicial para el organismo. Lo importante es mantener una dieta equilibrada en hidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales y beber mucho agua».

Qué hacer En deportes Dejarse asesorar por un especialista en el gimnasio, no ir por cuenta propia; controlar la dieta; pensar que la única forma de que se vena resultados es a largo plazo. No se guíe por las cuentas de entrenamiento en redes sociales; no entrene por su cuenta con desconocimiento previo y no se obsesione con un físico idílico; lo importante es la salud y el bienestar propio. En alimentación Si quiere adelgazar, ir a un especialista que le aconseje; dieta mediterránea y equilibrada; eliminar o disminuir los alimentos con azúcar; beber mucho agua. No siga dietas milagro ni se fie de informaciones que no están avaladas por expertos; no haga prolongadas y evite llevar una vida sedentaria.

Igual de trascendental que mantener una buena alimentación, realizar ejercicio es algo esencial para librarse de los excesos del verano y tener un buen estado de salud. Charly Gym es uno de los gimansios más longevos de Gijón. Fernando González, más conocido como 'Charly', abrió sus puertas hace 32 años y sigue activo hoy en día con gran afluencia. Para él, a la hora de perder esos 'kilillos' de más tras el verano, es muy importante guiarse por alguien especializado. «Se necesita un entrenador que te asesore y te acompañe durante el entrenamiento para que te motive y no te deje decaer, además de una dieta adecuada y específica a cada persona», detalla el entrenador. «Cuando llega una persona al gimansio por primera vez, lo primero es un periodo de adaptación, y luego se empieza por un plan individual. Cada cuerpo es distinto y lo que hay que tener muy claro es que los resultados siempre se verán a la larga». Ejemplos de ello los hay en su gimnasio, donde hay usuarios de 80 años que no faltan a su cita de entrenamiento personal. «Instagram nos está matando. Lo que se enseña en las redes no es real. El 98% de lo que se ve ahí es genética y lo que hay que hacer es dejarte asesorar para obtener la mejor versión de ti mismo», detalla Charly. Además, actualmente han surgido nuevas alternativas que dan importancia a «vivir el presente donde tu cuerpo, mente y alma se conectan, y eso solo trae beneficios para la salud».

En mayo de 2017, Jeanette Centeno abría 'Kalma Yoga' en Gijón para transmitir todo lo que había aprendido durante años. «Es una filosofía que te ofrece herramientas a nivel de trabajo físico, mental, con la respiración...», explica Centeno. La razón principal por la que las personas comienzan a practicar yoga es por necesidad o inquietud. «La gente dice que necesita gastar energía cuando hace deporte, y lo importante es saber canalizarla, tanto la buena como la mala», y el estrés, la ansiedad o la presión se dejan en la puerta. «Los beneficios se notan a largo plazo y hay que dejar los mitos a un lado. No hace falta ser flexible para hacer yoga y dejar la mente en blanco no existe. La meditación es estar en el momento presente», argumenta Jeanette. Además, esta práctica progresiva está destinada a todas las edades. «El yoga tiene que formar parte de tu rutina, cada postura trabaja una parte diferente que se asocia a las emociones», detalla la dueña de 'Kalma Yoga'.