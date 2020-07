Reestreno a medio gas y con mascarilla de la ruta a Tenerife Varios pasajeros facturan sus maletas una hora antes de la salida del primer vuelo a Tenerife tras el fin del estado de alarma. / PALOMA UCHA La mayoría de los pasajeros que se subieron al avión lo hicieron para reencontrarse con sus familias. «La verdad es que ya tenía ganas» P. SUÁREZ aeropuerto de asturias. Jueves, 2 julio 2020, 01:04

Con el aeropuerto de Asturias tratando todavía de recuperar el ritmo previo a la pandemia, la ruta a Tenerife consumó ayer su vuelta entre fuertes medidas de seguridad y con un pasaje concienciado sobre la importancia de mantener las distancias y obedecer las recomendaciones del personal. «Mi máxima preocupación es no haber podido volar primero», explicaba, bromista, Ana Moreno, quien reside a caballo entre el archipiélago canario y Asturias y vio cortada su vuelta por la irrupción del coronavirus. «He tenido que esperar estos tres meses para volver y la verdad es que ya tenía ganas», explicaba.

Por motivos distintos, aunque igualmente agradecido por la recuperación de la ruta insular, se mostraba Ricardo Sánchez, funcionario destinado en Tenerife desde hace tres años. «Me volví el 22 de junio para pasar unos días en Asturias, pero lo tuve que hacer a través de Madrid», explicaba quien reconoce que la COVID-19 no ha trastocado en demasía sus previsiones. «La verdad es que Asturias y Canarias son zonas en las que el virus apenas ha tenido impacto. Personalmente no es algo que me preocupe mucho», explicaba sobre sus reparos a la hora de subirse a la aeronave. «Que las compañías no estén obligadas a dejar ni un solo asiento libre es algo que no me cuadra, aunque nos han explicado que es por el sistema de ventilación del avión, que renueva el aire», afirmaba, no sin evidenciar ciertas dudas.

Sin ningún tipo de preocupación afrontaban el viaje Rosa Fernández y Pablo Quintero. Residentes en Colombres, se trasladaron ayer a Tenerife para visitar a la familia de él y aprovechar unos días de vacaciones. «Llevábamos sin ir desde Carnaval», comentaban a punto de alcanzar la puerta de embarque. También un reencuentro familiar era el motivo del viaje de Irene y Ana, de 11 y 7 años. «Con esto del virus no hay colegio ni campamentos, así que las dos se van a Tenerife a ver a sus abuelos, que no pueden venir», explicaba su madre, quien se encargó de acompañarlas hasta prácticamente la puerta del avión. «Asturias es una comunidad libre de virus, así que estamos tranquilos», aseguraban con respecto al vuelo.