Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas

Lunes, 10 de noviembre 2025

El Gobierno de Asturias ya cuenta con los votos suficientes para aprobar su reforma del tramo autonómico del IRPF, una modificación que rebaja la ... cuota a las rentas más bajas, a las que en este momento se gravaba más que en ninguna otra comunidad. La diputada de Somos, Covadonga Tomé, ha anunciado que apoyará la iniciativa lanzada por el Ejecutivo de coalición formado por socialistas e IU-Convocatoria, a cambio de que se acepte su propuesta de gravar más a los grandes tenedores de vivienda. El pacto alcanzado por las tres formaciones de izquierdas allana el terreno para que también acerquen posturas de cara a los presupuestos autonómicos de 2026.

La diputada de Somos ha sido la encargada de anunciar el acuerdo alcanzado. «Nos costó varios días que se sentaran a hablar con nosotros y varias reuniones pero ya tenemos un acuerdo muy satisfactorio», informó. Según recordó ella había formalizado tres enmiendas al proyecto legislativo. La primera aspiraba a incrementar más el impuesto a las rentas altas y, según dijo, en la negociación llegó a modificar la propuesta. «En esto no conseguimos avanzar y desde luego seguiremos insistiendo porque entendemos que Asturias necesita una fiscalidad más progresista», comprometió Tomé. La diputada accedió a no bloquear el proyecto legislativo gracias a que sí se aceptaron las otras dos enmiendas, relacionadas con la vivienda, incorporándole «cambios que la enriquecen», indicó.

