La diputada Covadonga Tomé, en la Junta General. Pablo Lorenzana
Política en Asturias

Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas

El pacto alcanzado por las tres formaciones de izquierdas allana el terreno para el acuerdo presupuestario

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:44

El Gobierno de Asturias ya cuenta con los votos suficientes para aprobar su reforma del tramo autonómico del IRPF, una modificación que rebaja la ... cuota a las rentas más bajas, a las que en este momento se gravaba más que en ninguna otra comunidad. La diputada de Somos, Covadonga Tomé, ha anunciado que apoyará la iniciativa lanzada por el Ejecutivo de coalición formado por socialistas e IU-Convocatoria, a cambio de que se acepte su propuesta de gravar más a los grandes tenedores de vivienda. El pacto alcanzado por las tres formaciones de izquierdas allana el terreno para que también acerquen posturas de cara a los presupuestos autonómicos de 2026.

