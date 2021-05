La reforma de la Ley de Salud divide a la oposición, que critica su «inconcreción»

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñíz, defendió ayer la modificación de la Ley de Salud en la Junta. «Tenemos que ser capaces de gestionar las situaciones con agilidad», señaló para justificar la facultad que se otorga al Consejo de Gobierno para declarar emergencias sanitarias. Estas, en ningún caso, según se explicó ayer, podrán venir acompañadas de limitación de derechos fundamentales. De hacerse, tendría que venir con el aval del Tribunal Superior de Justicia. «Contaremos con un marco jurídico sólido» que «nos permitirá estar mejor preparados ante situaciones de riesgo para la Salud.

No obstante, muchas de las explicaciones no convencieron a los portavoces de los grupos parlamentarios. La diputada del PP, Beatriz Polledo, lamentó las «inconcreciones» y pronosticó que «no solucionarán ningún problema». También criticó que Pedro Sánchez siga «empecinado en no dar una alternativa jurídica a la legislación ordinaria». Ciudadanos y Vox fijaron posición en línea similar. El primero, Armando Fernández Bartolomé, calificó esta modificación de la Ley de Salud como «sin sustancia», y la segunda, Sara Álvarez Rouco recalcó que «no entendemos este proyecto de ley ni las prisas». El portavoz de Foro, Adrián Pumares, dudó de la «utilidad» de la ley y su capacidad «para desarrollar lo que se contempla en la misma».

Del otro lado, el diputado de Podemos, Ricardo Menéndez Salmón, no bendijo la modificación, pero instó a «seguir trabajando» para «afinar el texto de cara a poder ejecutarlo con éxito». La diputada del PSOE, Carmen Eva Pérez, la calificó como «necesaria».