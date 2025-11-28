El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer reclama el aborto libre y gratuito en la sanidad pública.

El registro asturiano de objetores de conciencia para el aborto: sin carácter público y con datos solo «para planificar esta prestación»

La Consejería de Salud somete a información pública y alegaciones el decreto que regulará a nivel autonómico este requisito legal. Lo hace mes y medio después de que Pedro Sánchez diese un ultimátum a Asturias por ser una de las cuatro comunidades que aún no lo habían puesto en marcha

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

Mes y medio después del ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Consejería de Salud ha hecho público el decreto que crea y regula ... el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Asturias es la única comunidad autónoma, con Madrid, Baleares y Aragón, que no ha cumplido todavía con este requisito, estipulado por la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. Es por eso que, a principios del pasado mes de octubre, Sánchez se dirigía por escrito al Principado instándole a tomar esta medida en un plazo máximo de tres meses para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

