El registro asturiano de objetores de conciencia para el aborto: sin carácter público y con datos solo «para planificar esta prestación»

Mes y medio después del ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Consejería de Salud ha hecho público el decreto que crea y regula ... el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Asturias es la única comunidad autónoma, con Madrid, Baleares y Aragón, que no ha cumplido todavía con este requisito, estipulado por la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. Es por eso que, a principios del pasado mes de octubre, Sánchez se dirigía por escrito al Principado instándole a tomar esta medida en un plazo máximo de tres meses para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Desde este viernes, y como paso previo a la aprobación definitiva del decreto que regulará este registro a nivel autonómico, el documento se someterá a información pública durante diciembre para que todas aquellas personas interesadas puedan presentar alegaciones. Dicho registro recogerá la identidad de aquellos profesionales sanitarios de la región que, por razones de conciencia, se niegan a realizar abortos. Está dirigido exclusivamente a médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia y en Anestesiología y Reanimación, así como al personal de Enfermería.

La finalidad última de esta medida: «La gestión de los recursos humanos que permitan garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo», facilitando a los responsables de los centros sanitarios «los datos necesarios para la correcta programación de esta prestación, bajo criterios de confidencialidad», y evitando así «cualquier tipo de discriminación» que pudiera derivarse de la objeción de conciencia de los profesionales directamente implicados en la práctica del aborto.

El procedimiento de inscripción se iniciará a solicitud de la persona interesada y a través de la sede electrónica de la Administración del Principado, que expedirá de forma automática una certificación acreditativa. Además de sus datos personales, que serán tratados con «criterios de confidencialidad», los profesionales sanitarios deberán indicar la modalidad a la que objetan, teniendo en cuenta los supuestos legalmente contemplados. A saber: interrupción del embarazo dentro de las catorce primeras semanas de gestación a petición de la mujer; por causas médicas, cuando no se superen las veintidós semanas de gestación y la vida de la gestante corra peligro; o cuando, aun no superando este período, se detecten o exista un riesgo de grave de anomalías en el feto.

La declaración de objeción de conciencia, su modificación y su revocación entrará en vigor al día siguiente de realizar el trámite de inscripción. Este registro, en cualquier caso, sólo desplegará sus efectos en Asturias y no tendrá carácter público ni podrán ser consultados por otras Administraciones. Sólo los gerentes y directores de los centros sanitarios acreditados para la realización de abortos, así como las personas responsables de planificar los recursos humanos en el Servicio de Salud del Principado (Sespa), podrán acceder a los datos «estrictamente necesarios para la correcta planificación del servicio».