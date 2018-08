La Policía entra en iDental y recupera 300 tomos con historiales de pacientes 00:54 Los policías hacen acopio de los historiales de los pacientes durante el registro llevado a cabo en la clínica de iDental en Gijón, ubicada en Tremañes. / DAMIÁN ARIENZA Los agentes, en un operativo coordinado con otras ocho comunidades, registraron la clínica de Gijón, donde fueron aplaudidos a la salida por algunos de los afectados PABLO SUÁREZ / OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 4 agosto 2018, 02:14

Abrieron la puerta con una uña de gato y se encontraron las instalaciones tal cual las habían dejado los trabajadores cuando abandonaron de forma precipitada la clínica el 13 de junio. Aparentemente nadie había vuelto a entrar. Agentes de la Policía Nacional procedieron en la mañana de ayer al registro de la sede de iDental en el polígono de Tremañes de Gijón. La intervención de las fuerzas de seguridad comenzó pasadas las 11 de la mañana y se prolongó hasta cerca de las tres de la tarde. Fue ordenada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que lleva a cabo la investigación judicial tras centralizar las miles de denuncias de perjudicados de todo el país por los delitos de estafa y contra la salud pública, entre otros.

Los agentes de Gijón, de forma simultánea al operativo desarrollado en otras ocho comunidades autónomas en busca de historiales médicos y pruebas, inspeccionaron minuciosamente la nave de la avenida de los Campones y fueron amontonando dentro los aproximadamente 300 tomos con los historiales de parte de los afectados por la empresa en Asturias, que en la actualidad superan los 700.

Galería. Tres de los afectados, emocionados ante la sede gijonesa de iDental, clausurada el pasado mes de junio. / Damián Arienza

Poco antes de la 1 de la tarde se personaban en la clínica clausurada personal de la Consejería de Sanidad, que será ahora la encargada de custodiar los informes médicos y de analizar cada uno de los casos en particular. Mientras que los archivadores con la historia clínica de los usuarios partían en las furgonetas del Servicio de Salud del Principado, los agentes de la Policía Nacional se hacían cargo del material de la investigación judicial, como discos duros de los ordenadores, documentación de contabilidad y otras pruebas que serán aportadas a la Audiencia Nacional.

Una demanda prioritaria

La recuperación de los historias bucodentales era una de las prioridades en la batería de demandas de los afectados, a lo que se suman el cese de los cobros por partes de las empresas financieras y el peritaje gratuito para ser derivados a otros odontólogos. Tuvieron conocimiento de que se estaba practicando el registro policial justo cuando se encontraban en Oviedo reunidos con el diputado del Partido Popular Carlos Sánchez. Antes de que concluyese la inspección, media docena de perjudicados se desplazaron hasta Tremañes para comprobar con sus propios ojos que se estaba cumpliendo su demanda. Hubo lloros, abrazos y aplausos para los funcionarios policiales.

«Es una esperanza que nos dan, poco a poco vamos consiguiendo algo, no todo lo que necesitamos, pero por lo menos vamos viendo que se hace algo», comentaba Avelino Toral, quien se definía «muy emocionado». «Desde iDental me entregaron hace meses la que se supone que es mi historia clínica, pero quién me dice a mí que es verdad y que esas placas no son de otra persona, como no hubo más que engaños no nos podemos fiar de nada», dice. En su caso particular, lleva desde hace un año con la mitad de las piezas dentales después de que se las extrajesen y le diesen largas para colocarles los implantes.

Vanesa López fue otra de las denunciantes que se acercó a la clínica clausurada para seguir las labores de los agentes. «Estamos contentos, vamos viendo un poco la luz. En mi caso desde iDental me dijeron que mintiera a la financiera para que me concediesen el préstamo. Me citaron para hacer una limpieza y luego nunca más me dieron hora para hacer el tratamiento», explica. Como ella, otros setecientos asturianos tiene cada historia particular. «Solo queremos que nos arreglen la boca cuanto antes», apuntan.