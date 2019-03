«Relacionar el fin de los acotamientos con los incendios es una falacia» Xuan Valladares, en Oviedo. / PABLO LORENZANA Xuan Valladares | Asturias Ganadera «No hay un ecologista que pase un mes conmigo en el monte que no cambie de opinión. Necesitan conocer la realidad» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 18 marzo 2019, 05:10

Desde el mundo urbano se está poniendo a los ganaderos en el disparadero por los incendios forestales. Les acusan de ser los autores para regenerar pastos. Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, lo niega en redondo y achaca los fuegos a pirómanos.

-Les acusan directamente de ser los responsables de los incendios forestales...

-Hay que distinguir una quema ganadera con la intención de generar pastos, en zonas no peligrosas y aisladas, que pueden ser ilegales por no tener el permiso, de los incendios forestales. Son radicalmente distintos y se meten en el mismo lote. ¿Quién va a querer quemar su casa o su tractor? Es importante que la gente entienda esas dos casuísticas. Si hay pirómanos que queman el monte, nosotros queremos que los 'trinquen' y digan quiénes son.

-Los ecologistas también culpan al fin de los acotamientos...

-Es una falacia relacionarlo. Hay más incendios en febrero y marzo cuando las condiciones meteorológicas son apropiadas. En 2015 se quemó más que este año y había acotamientos. El año pasado fue razonablemente bueno y nadie salió a decir qué bien estaba funcionando el fin de los acotamientos. No hay una correlación.

-¿Es beneficioso el final de esa prohibición de pastoreo en zonas quemadas?

-Sí, porque a un terreno quemado con vocación pastoril va el ganado y come los brotes de los matorrales, con lo que se evita su desarrollo. Eso se sabe y no se dice. Quieren acusar al sector injustamente.

-¿A qué cree que se deben las críticas de los ecologistas?

-A que no tienen idea de cómo funcionan las cosas. Si dejas de pastar el terreno quemado se matorraliza antes. Hay gente que, como están prohibidas las quemas, no las pueden hacer en condiciones óptimas, pero cuando estás desesperado porque el ganado no puede comer... ¿Es lo que quieren? Hay que ir a la raíz y no criminalizar. Hay una pésima gestión y la labor pastoril se ha prohibido.

-¿Qué cree que se debería hacer?

-La matorralización es la verdadera lucha. En eso estamos todos de acuerdo, porque salvamos los bosques y mejoramos los pastizales. La ganadería extensiva no es el problema, sino parte de la solución.

-¿Y entonces?

-Que dejen de decir cosas quienes no tienen idea. El medio urbano pesa más que el rural y los políticos se mueven por los votos. Pero a nadie se le ocurre preguntar a los pastores cómo hay que ordenar el tráfico en El Campillín. ¿Por qué ellos sí hablan de lo nuestro, si no tienen idea?

-Pero la oposición de los ecologistas es muy fuerte...

-No hay un ecologista que pase un mes conmigo en el monte que no cambie de opinión. Necesitan comprender la realidad.

-Hay quien apunta a que una solución pasaría por los montes mancomunados. ¿Qué opina?

-Donde están en manos de los vecinos, que obtienen beneficios, son los mejores de España. En Asturias los hay en Ibias y Cangas del Narcea y no sufren incendios porque están en manos de los paisanos.

-¿Qué hace falta?

-Necesitamos gente que apueste por el medio rural.