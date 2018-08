«No hay relevo generacional y la gente desguaza los barcos porque se aburre de la mar» Dimas García, en los muelles de Rendiello, en El Musel. / DANIEL MORA Dimas García. Pte. de la Federación de Cofradías de Pescadores «La concesión de la Medalla de Plata nos da un poco de auge, que la gente nos conozca. Que vea que somos luchadores intentando no morir en la orilla» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 10 agosto 2018, 03:26

La Federación de Cofradías de Pescadores recibirá el 7 de septiembre la Medalla de Plata de Asturias. Su presidente es Dimas García, que afronta su último año al frente de la entidad. En 2019 cumplirá 70 años y lleva en el mundo de la pesca desde los 25. «No es que te canses, sino que ya no luchas como al principio. Hay que dar paso a gente joven que tenga otras ideas», explica. La federación reúne a 18 de las 19 cofradías de la región, con 248 barcos -el 70% de bajura- y unos 1.500 marineros, de los que 148 son extranjeros (solo 21 de ellos de la Unión Europea). Pero el sector afronta un futuro muy incierto.

-¿Qué significa para el sector la concesión de la Medalla de Plata?

-Lo primero, fue una sorpresa y creo que va a ser un estímulo para nosotros. Asturias siempre fue pionera en la lucha, como cuando los problemas con el 'tren de bolos' o las manifestaciones en Oviedo por la xarda. Esto nos da un poco de auge, que la gente nos conozca. Que vea que somos luchadores intentando no morir en la orilla.

-Pero los pescadores tienen apoyo social. Los asturianos reconocen su trabajo...

-Apoyo social tenemos. Hay muchísimos puertos asturianos que dependen de la pesca y del turismo. No me imagino, por ejemplo, a Tazones, Luarca o cualquier otro puerto sin embarcaciones allí y sin el pescado y el marisco que traen cada día. No siendo Gijón y Avilés, que son más industriales, el resto de los pueblos de la costa viven de la pesca y la pesca vive de los marineros.

-¿Cómo ve el futuro de la pesca en Asturias?

-Muy mal. Creo que están tratando de que desaparezcan los barcos pequeños y que solo queden los grandes.

-¿La bajura está llamada a desaparecer?

-Yo creo que sí, porque en todo lo que depende de cuotas estamos cada vez peor. No tenemos casi cuota de nada, ni de merluza, xarda, chicharro... y el bonito se nos va a acabar este año.

-¿Por qué?

-Los vascos llevan tiempo diciendo que hay que repartir el bonito, la sardina y el bocarte. Si se acuerdan ahora del bonito, se van a quedar con todo. Hay que decir al Gobierno que no entre en ese juego, que se regule pero que pesquemos todos igual.

-¿Por qué Asturias pierde cuotas continuamente?

-Asturias y Galicia somos las regiones marginadas. Además, ya se sabe cómo es la política. Si hacen falta votos del País Vasco, piden algo a cambio. Aquí vinieron representantes de partidos políticos a hacerse la foto pero a la hora de la verdad, nada. Se vio muy claro cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, que Coalición Canaria con un solo voto sacó una cantidad de atún para las Islas Canarias descomunal. Nosotros tenemos un partido con un voto y otros con muchos más votos pero no sacaron nada para los pescadores asturianos.

-Pero sí tienen apoyo del Gobierno regional...

-Mucho mérito de conseguir esta medalla se debe al anterior director de Pesca, Alberto Vizcaíno, que luchó muchísimo por la pesca asturiana, al igual que la consejera, María Jesús Álvarez. Siempre se mojaron muchísimo, pero es luchar uno solo contra el resto. En las reuniones en Madrid nos apoyaron a tope, pero los vascos tienen el respaldo que tienen. También habría sido imposible sin el trabajo de los patrones mayores de las cofradías y de la secretaria de la federación. Todos ellos hicieron que este sueño se convirtiera en realidad.

-Hablando del resto de cofradías, ¿cómo están las instalaciones de los puertos asturianos?

-Están bien equipadas. En alguna todavía falta algo por hacer, pero creo que en general están bien. Se hicieron muchísimas obras, como en Llanes, Bustio o Luanco, donde casi todo es nuevo. Siempre hay algo pendiente, pero están bien.

-¿Y los barcos, con una flota que va a menos?

-No hay relevo generacional y como pagan el desguace de los barcos, la gente lo que hace es desguazar, porque se aburre de la mar. Aguanta la gente mayor, porque es el único medio que tuvo hasta ahora.

-¿El centro de FP del Mar, la antigua Escuela Náutico-Pesquera, no es una ayuda para el sector?

-Ahora sí. Hasta hace tres o cuatro años a los marineros no les servía para nada. Ahora da cursillos, formación profesional polivalente y apoyos por las tardes a la gente de la mar.

-¿Y los alumnos que hacen la FP?

-Por lo general ya salen con trabajo. Lo que hace falta aquí es mano de obra, por eso hay muchísima gente del extranjero. Hay muchos impedimentos para trabajar en la mar, porque tiene que hacer una formación básica y los cursillos tardan seis meses en salir. Luego hay que hacerse marinero y pescador. Después es cuando vas a la mar y a lo mejor no te gusta o te mareas. Muchos chavales no esperan seis meses y prefieren la carretera o la hostelería.