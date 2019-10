«El rendimiento de los hoteles asturianos es mejorable ya que sus precios son bajos» Ildefonso Moyano, Gastón Ritcher, Javier Serrano, Carlos Domínguez, Cristina López, José Luis Álvarez y Alfredo García. / ÁLEX PIÑA Los expertos defienden el análisis de datos para crear estrategias de negocio que permitan crecer al sector turístico LUCÍA R. LORENZO OVIEDO. Jueves, 3 octubre 2019, 03:26

El análisis y la posterior comparativa de datos para crear una estrategia de negocio es -creen los expertos- una de las asignaturas pendientes de las empresas del sector hotelero asturiano. Y aunque los establecimientos registraron unas buenas cifras en materia de alojamientos, podrían ser mejores sin recurrieran a ese tipo de tácticas. Oviedo es uno de esos casos: «La ocupación aumentó un 6% desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, mientras que la tarifa media diaria decreció un 1,1%, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año».

Así lo expuso Javier Serrano, el director nacional de Str, quien intervino ayer como ponente en la jornada 'La importancia de los datos en la gestión hotelera: the hotel data game', organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo del Principado (Otea) en el Hotel de la Reconquista. «Ha habido un buen rendimiento impulsado por la ocupación, pero no por los precios. Al no utilizar datos, los hoteleros tienen percepciones», no certezas, indicó Serrano y añadió que «hay una oportunidad de negocio que se puede mejorar si trabajasen los precios», detalló Serrano.

Otro de los ponentes fue Xavi López, el director de operaciones de Eisisoft, quien contó, para defender su herramienta de gestión, una situación que vivió en un hotel: «Pedí que me arreglaran el baño que estaba estropeado pero cuando llegué a la habitación estaba sucio. En recepción no tenían constancia de que no se había limpiado tras el arreglo», indicó López. Este problema se solucionaría a través de la transformación digital operativa con la que se consigue el cumplimiento de normativas y utilizar la tecnología como un elemento formativo dirigido al trabajador. «El objetivo es adelantarte a los problemas con el cliente a partir de toda la recopilación de datos operativos. La herramienta va con el móvil y va reportando en todo momento», detalló.

En la jornada también intervinieron Cristina López, de Reviewpro; Ildefonso Moyano, de Mews y Gaston Ritcher, de Enterprise Sales Emea.

En la inauguración de las jornadas participaron el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos de Oviedo, Alfredo García Quintana; el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida; y el responsable de Nuevas Tecnologías y Operaciones Hoteleras del Instituto Tecnológico Hotelero, Carlos Domínguez.