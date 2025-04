Renfe estrenará el 6 de abril el nuevo «AVE barato» entre Madrid y Barcelona

J. V. MUÑOZ TOLEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 02:41 Comenta Compartir

'AVLO'. Así se llamarán los nuevos trenes de alta velocidad de bajo coste que Renfe pondrá en marcha en 2020 adelantándose varios meses a los nuevos operadores que a finales de ese año comenzarán a explotar el ferrocarril español tras su liberalización.

El 6 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, se pondrá en circulación el primer AVLO (Alta Velocidad Low Cost) en la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona con salida desde la capital catalana aunque los billetes podrán adquirirse antes, desde finales de enero. Así lo avanzó ayer el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en los talleres de Renfe Fabricación y Mantenimiento de Villaseca de la Sagra (Toledo). El ministro aseguró que los precios de los AVLO serán «asequibles» y que ofrecerán el mismo servicio que el AVE en cuanto a puntualidad, seguridad y velocidad. Aunque no concretó precios para no dar pistas a los grupos empresariales que competirán con Renfe a finales de 2020, Renfe sí promete que los billetes serán un 40% «más baratos» que los actuales, con lo que será posible viajar entre Madrid y Barcelona por apenas 30 euros a cualquier hora del día. Estos trenes son de color morado y la locomotora incorpora franjas en naranja y azul. Habrá 438 asientos por tren -solo de una clase, se ha suprimido la preferente- y no tienen vagón-cafetería. «El ferrocarril español necesita aire fresco, nuevas ideas e imaginación y Renfe está preparada para afrontar la llegada de competencia y convertirse en un operador integral líder en Europa», añadió Ábalos en referencia al grupo francés SNCF y al italoespañol ILSA-Trenitalia, que entrarán en el mercado ferroviario con ofertas de AVE a bajo coste en 2020.