Infografía del modelo que CAF está fabricando para renovar la flota de ancho métrico de Renfe en Asturias y Cantabria
Cercanías en Asturias

Renfe anuncia que los nuevos trenes de Feve funcionarán en 2027 «en principio»

El presidente de la sociedad quiere presentar en verano la primera unidad. El Gobierno de Asturias exigirá que las cercanías sigan siendo gratis hasta que llegue el último tren

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:11

Comenta

Renfe acaba de actualizar sus previsiones sobre el proceso de fabricación y puesta en servicio de 31 nuevas unidades con las que renovar en ... Asturias y Cantabria parte de la flota de ancho métrico (el asociado a Feve). «En principio, estos trenes estarán en servicio en 2027», señala el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

