Renfe anuncia que los nuevos trenes de Feve funcionarán en 2027 «en principio»

Renfe acaba de actualizar sus previsiones sobre el proceso de fabricación y puesta en servicio de 31 nuevas unidades con las que renovar en ... Asturias y Cantabria parte de la flota de ancho métrico (el asociado a Feve). «En principio, estos trenes estarán en servicio en 2027», señala el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia.

En una entrevista con el medio especializado Trenvista, el principal directivo de la operadora pública precisa que «la previsión es que para el verano de 2026 tengamos la primera unidad lista para comenzar su homologación y presentación. El tren ya se está fabricando y se están realizando pruebas de homologación previas; luego vendrán las pruebas en vía, que dependen de la capacidad de la infraestructura».

Es la primera información oficial que suministra Renfe desde que en febrero de 2024 en la factoría que CAF tiene en Beasain se procediera al acto de corte de la primera chapa. Días antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, había estado en Asturias, anunciando que con este hito se desbloqueaba el proceso de fabricación de los polémicos trenes. En la presentación que utilizó, se especificaba que el objetivo era «que los primeros trenes puedan ponerse en servicio en el primer semestre de 2026». En julio de 2024 el comisionado para el Plan de Cercanías, Antonio Berrios, detalló en la Delegación del Gobierno los avances en este programa de inversión, manteniendo que el año 2026 era el de inicio de la entrega de una remesa que iría poniéndose en servicio de forma progresiva.

En los últimos meses, y al calor de una serie de informaciones sobre la cuestión, el delegado del Gobierno en Cantabria primero, el secretario de Estado después, y el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, más tarde, fueron haciendo declaraciones en las que se iba dejando entrever que habría retrasos sobre aquella expectativa.

Esta remesa quedó marcada en el imaginario colectivo como los trenes que no cabían por los túneles. Se trata de un pedido que Renfe adjudicó a CAF en el año 2020, por 196 millones, y que al poco se truncó. Al definir el tamaño de las unidades los pliegos de Renfe remitían a una instrucción de gálibos que, en ancho métrico, solo marcaban las dimensiones de los túneles de nueva obra, más amplios que los realmente existentes. Ese escollo, detectado en la fase de prediseño, provocó un bloqueo jurídico, técnico y de gestión.

EL COMERCIO destapó el 24 de enero de 2023 un caso que se conoció como el 'fiasco ferroviario'. El escándalo obligó a la entonces ministra, Raquel Sánchez, a prescindir de su 'número 2' y del presidente de Renfe, además de firmar con los presidentes de Cantabria y Asturias una lista de compensaciones a ambos territorios.

Hace una semana y sabedor del retraso en la entrega de los trenes, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, recordó que en aquel pacto se incluyó una gratuidad de los cercanías que «está vinculada no a la entrega de los primeros trenes, sino al lote completo, y exigiremos que eso se cumpla». Otro compromiso que sigue pendiente es lanzar una segunda licitación para comprar 18 unidades más para Asturias.