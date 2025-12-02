«Hay una preocupación creciente por la sostenibilidad por parte del consumidor» «Somos una empresa que cree en el uso eficiente de los recursos para ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos seguros y de la mejor calidad, preservando el entorno rural»

La sostenibilidad está presente en el día a día de las compañías. Es el caso de Reny Picot, una empresa que cree en el uso eficiente de los recursos para ofrecer productos seguros y de la mejor calidad, preservando el entorno rural en el que desarrollan su actividad. Así lo afirma Isabel González, responsable de I+D y Medio Ambiente de la compañía dedicada al sector alimentario.

–¿Qué papel juega la sostenibilidad en Reny Picot?

–La sostenibilidad del entorno social y medioambiental es uno de nuestros pilares fundamentales. Desde su fundación hasta nuestros días, ILAS es una empresa que cree en el uso eficiente de los recursos para ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos seguros y de la mejor calidad, preservando el entorno rural en el que desarrollamos nuestra actividad. Como parte de este compromiso somos miembro implementador de DSF (Dairy Sustainability Framework) lo que implica un compromiso para llevar a cabo un programa de mejora continua de la sostenibilidad acorde con los requisitos de DSF.

–¿De qué manera creen que la sostenibilidad puede ayudarles a ser más competitivos?

–En primer lugar, necesitamos preservar los recursos naturales para dar continuidad a nuestra actividad. La sostenibilidad implica también un uso más eficiente de la energía, de las materias primas, del agua, reducir el desperdicio… y todos estos factores tienen un efecto positivo en la rentabilidad de los procesos y, por lo tanto, en la competitividad de la empresa. Por otro lado, hay una preocupación creciente en el consumidor por la sostenibilidad y hay consumidores que apuestan por productos más sostenibles. Si una empresa quiere ser competitiva en la actualidad no puede dar de lado a la sostenibilidad.

–¿En qué proyectos o ámbitos se concreta?

–Nuestro plan de sostenibilidad consta de varias líneas prioritarias de actuación. Una, la reducción de la huella de carbono, mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles e implantación de medidas de ahorro energético. También hacemos el cálculo de la huella de carbono de alcance tres que nos permite analizar todos los factores que contribuyen a la huella de carbono de nuestra actividad, e identificar las principales contribuciones a la misma (energía, materias primas, transporte, …). De ese modo, podemos desarrollar medidas específicas para minimizar el impacto. Otra línea es el empleo de materiales de envase y materias primas sostenibles. Asimismo, apostamos por la sostenibilidad del agua, impulsando medidas de ahorro y aprovechamiento que permitan la reducción de nuestra huella hídrica. Finalmente se encuentra la reducción de la generación de residuos, promoviendo la revalorización y el reciclado, además de minimizar la merma y el desperdicio alimentario. También mediante el aprovechamiento de subproductos, evitando que se conviertan finalmente en un residuo, desarrollando nuevos procesos que nos permitan su revalorización.

–Háblenos de los envases 100% compostables y biodegradables

–Buscamos envases más sostenibles, que pueden ser, como en el caso de nuestra pastilla y micropastilla de mantequilla, el uso de un material compostable, que puede ser desechado con los restos orgánicos al ser biodegradable. Pero también trabajamos en la reducción de la cantidad de material empleado en embalaje por unidad de producto, la reducción del uso plásticos o el empleo de materiales reciclados. En nuestro sector existen muchas restricciones de tipo técnico que limitan este tipo de medidas, en según qué aplicaciones, porque lo primero es preservar la seguridad del alimento y el material de envase debe hacer un efecto barrera adecuado para garantizar la calidad del producto durante toda su vida útil.

–En Reny Picot realizan mejoras en las instalaciones encaminadas a ser más eficientes. ¿En qué consisten?

–Mejoras de eficiencia energética, principalmente y otras que implican menor consumo de agua o reducción de la merma o desperdicio alimentario. Impulsamos la automatización de los procesos productivos que permita optimizar los recursos y contribuir de esa manera a mejorar la eficiencia de los mismos.

–¿Qué proyectos de futuro para ser más sostenibles tienen en mente?

–Tenemos en marcha varios proyectos entre los que cabe destacar los proyectos de la línea de agua para el tratamiento de efluentes hasta calidad apta para su reutilización y la generación de biogás que sustituirá parte del combustible fósil empleado en la generación de vapor, dando lugar a una importante reducción de la huella de carbono.

