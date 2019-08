Restaurante El Tizón, maestros en dejar buen sabor de boca

ANIVERSARIO. Parada obligatoria para los que gustan de la gastronomía asturiana, este veterano negocio continúa manteniéndose fiel a su esencia y calidad en sus fogones PUBLIRREPORTAJE Viernes, 16 agosto 2019, 08:33

Recién cumplido su aniversario, El Restaurante El Tizón continúa siendo sinónimo de cocina tradicional de máxima calidad y buen trato a los clientes. Una clientela que desde hace décadas les visitan asiduamente y a quienes sus propietarios quieren dar las gracias por acompañarles durante su ya longeva trayectoria. Y es que aunque regentado en la actualidad por la que es ya la segunda generación al frente, en manos de Daniel Gómez Peláez, este veterano negocio continúa manteniendo la esencia y objetivo original de su fundador, José Manuel Gómez (Pepe El del Tizón), hacernos la vida más sabrosa.

Fundado en pleno corazón de Oviedo- calle Caveda, 18- en agosto de 1985, son ya 34 los años que El Tizón se ha mantenido como uno de los restaurantes de referencia de la capital, tanto por calidad como por buen servicio, atenciones y nivel en su cocina. Un negocio familiar, que apuesta por los productos de temporada, con una carta dinámica y cuidada en la que todos los platos son resultado de la combinación de las mejores materias primas y las manos expertas de un gran equipo de cocina.

Hablamos con Daniel sobre el pasado, presente y futuro de este templo del buen yantar.

-Están ustedes de aniversario, ¿cómo se consigue, en los tiempos que corren, cumplir 34 años en la hostelería sin perder un ápice de su esencia?

-Renovándose continuamente. De hecho, toda empresa se ve obligada a renovarse si quiere sobrevivir. Sin innovación no hay futuro. Todo negocio que no sepa adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado está condenado a desaparecer. En el caso de las empresas familiares, que nacen de la iniciativa emprendedora de su fundador, al objetivo de pervivencia se une el sentido de misión familiar para dejar un legado a la siguiente generación. Esta misión se convierte en la razón de ser del proyecto de familia empresaria. Se trata de crecer y evolucionar sin perder las raíces que sustentan el proyecto desde sus orígenes. Tradición e innovación no deben estar reñidos. En definitiva, solo con la mejora continua es posible seguir sumando años y ser un negocio sostenible.

-En éstas más de tres décadas, la hostelería en general y la ovetense en particular han cambiado muchísimo, en cuanto a El Tizón ¿qué se mantiene desde sus orígenes y qué ha cambiado en todos estos años?

-Como tú misma me decías antes, su esencia. Lo importante es que, en este proceso de evolución y de cambio, la empresa familiar sepa mantenerse fiel a sus valores y a su razón de ser porque como comentábamos, innovación y tradición no están reñidos. De hecho, ambas forman parte del ADN de nuestra empresa.

Respecto a los cambios han sido muchos; desde sus inicios como parrilla hasta convertirse en un restaurante de referencia en la capital. Todo ello se debe al incansable esfuerzo de su fundador, Pepe el de El Tizón, que con su profesionalidad supo dirigir y posicionar la empresa hasta lo que es hoy. Era un gran conocedor de la Hostelería Ovetense y de lo exigente de su clientela. De hecho siempre decía que Oviedo era una plaza muy difícil.

Nuestro reto futuro es seguir siendo nosotros mismos porque lo consideramos un valor añadido en este tipo de negocios, pero ajustándonos en todo momento a lo que el mercado demanda, contando para ello con los mejores profesionales.

-Desde sus orígenes El Tizón apostó por lo clásico, tanto en carta como en modelo de negocio, imaginaban que acabarían convirtiéndose a su vez en todo un clásico de la restauración ovetense?

-Creo que mi padre siempre tuvo la confianza de que crearía un negocio que funcionase, con futuro. De hecho, ya lo había conseguido anteriormente con la apertura de la Gran Tasca, pero pienso que, en sus inicios, no creía que acabaría convirtiéndose en toda una referencia de la gastronomía de la capital.

-¿Cómo definiría hoy por hoy la cocina de El Tizón a alguien que no conozca el establecimiento, qué se va a encontrar?

-Clásica pero sin renunciar a la creatividad y al uso constante de productos de temporada, y todo ello dirigido por un excelente equipo de cocina y sala. En nuestro restaurante no pueden faltar los mejores platos de cuchara. Por cierto, este año decidimos presentarnos a los concursos de fabada y pote y en ambos resultamos finalistas. Es algo de lo que nuestro equipo, con el volumen de comensales que atendemos diariamente, se siente muy orgulloso.

Respecto a la creatividad le diré que la carta se retoca varias veces al año ajustándola a los distintos productos de temporada y no podemos dejar pasar la ocasión para mencionar nuestras jornadas del bacalao que este año, en marzo, cumplieron la 28 edición. El bacalao es uno de los platos estrella de nuestra carta y la elaboración de esas jornadas, inventando siempre nuevas propuestas, conlleva muchas horas de trabajo con nuestro equipo de cocina, siempre con el objetivo de satisfacer las expectativas de los clientes que nos visitan año tras año.

-Su fama le ha convertido en anfitrión y parada obligatoria de grandes personalidades como escritores y artistas, especialmente durante los Premios Princesa de Asturias…¿alguna anécdota?

-La anécdota más reciente que puedo contarte nos ha ocurrido recientemente con el grupo musical «Los Gemeliers». Les atendimos pero no les conocimos hasta que vimos que el público joven del comedor se revolucionaba. Nos presentamos y nos hicimos unas fotos básicamente para las redes sociales porque los huecos de las paredes ya están bastante copados, pero ellos insistieron en que querían que su foto se colgase en el propio establecimiento, incluso escogieron el lugar. Pasaron tres meses y no habíamos colgado aún la foto. Cuál sería nuestra sorpresa que volvieron y, entre bromas, nos llevamos una buena reprimenda. Ahora sí podemos decir que tienen su foto en el lugar elegido y les consta.

- Y ya para despedirse, ¿algún plato o especialidad estrella a recomendar?

Pues aquí si me permites si seré muy clásico, sobre todo porque este es un mes de gran afluencia de público foráneo. Escogería primeramente un plato de cuchara, bien Pote Asturiano o Fabada, y acabaría con el Bacalao al Estilo Tizón, un plato que se ha mantenido inalterable en nuestra carta desde la primera edición de las jornadas del Bacalao, llegando incluso a traspasar fronteras al incorporarlo distintos negocios del grupo La Máquina de Madrid en sus cartas.