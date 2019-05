Restaurantes aptos para celíacos en Asturias

El 5 de mayo es el Día Internacional del Celíaco y para celebrarlo os proponemos una serie de restaurantes y establecimientos aptos para celíacos en Asturias CONTENIDO PATROCINADO Domingo, 5 mayo 2019, 05:10

Los expertos estiman que el 1% de la población es celiaca, aunque de todos ellos solo un cuarto lo saben. El resto está sin diagnosticar, aunque puede que estén sufriendo la sintomatología de la enfermedad o que hayan dado un falso resultado en las pruebas. Según explica la Asociación Celiaca Principado de Asturias, la enfermedad celíaca (EC) es un intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena que se presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una reacción inflamatoria, de base inmune, en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes.

Este mes se celebra el Día Internacional del Celiaco. Cada vez son más los casos que se diagnostican y conocen. Esto se refleja no solo en las estadísticas médicas, también en el día a día de la sociedad, que cada vez está más concienciada con las necesidades alimentarias que requieren los celiacos. Un avance importante se encuentra en el sector de la restauración, que ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de los enfermos e intolerantes. Asturias es una de las comunidades autónomas punteras en este sentido. Numerosos restaurantes han apostado por incorporar a sus cartas elaboraciones libres de gluten. Otros en cambio han dado un giro radical a la cocina tradicional asturiana para confeccionar una oferta apta íntegramente para los celiacos.

Un paso que puede parecer simple o sencillo pero que no lo es dadas las condiciones que deben cumplir estos establecimientos para asegurar que los alimentos son 100% sin gluten. Entre ellas está la no utilización de cereales de la lista prohibida o productos que puedan contenerlas pero también no mezclar ingredientes en las elaboraciones o no utilizar el mismo menaje para cocinar productos con gluten que los que no lo llevan. Unas indicaciones que llevan a rajatabla los restaurantes y establecimientos especializados en Asturias.

Restaurante La Talamera en Ribadesella

La Talamera Gastro en la Plaza Sta Ana 8 de Ribadesella es uno de los pocos restaurantes asturianos que practica una cocina 100 por 100 libre de gluten. En el establecimiento la única presencia de gluten existente se limita al pan de trigo convencional, que en ningún caso entra en las dependencias de la cocina, situada en la parte superior del establecimiento.

Restaurante La Talamera en Ribadesella

El esfuerzo diario de la Talamera se traduce en una cocina de producto de calidad que puede disfrutar todo el mundo, tengan o no problemas con la ingesta de esta proteína. Además tienen opciones veganas y son especialistas en quesos artesanales asturianos.

El teléfono de reservas es 984 841 040 y su web www.latalamera.es, también tienen Facebook, twitter e Instagram.

Las Terrazas del Pery

El Restaurante Las Terrazas del Pery en Gijón, también está concienciado con la celiaquía y para ello han incorporado una carta de celíacos que les permite disfrutar de platos deliciosos y apetecibles como cualquier otra propuesta del restaurante.

Las Terrazas del Pery

Con una gran terraza y vistas al mar cuenta con cocina mediterránea y parrilla además de zona de niños y parking. Allí los celíacos pueden disfrutar de ensaladas, entrantes, gambas a la plancha, melón con jamón (sólo en verano), parrillada de verduras, mejillones al vapor, parrilla de leña, arroces, hamburguesas y pizzas.

Las Terrazas del Pery se encuentra en la Avenida José García Bernardo 368 y su teléfono para realizar una reserva es el 985 134 773.

La Taberna Zíngara

Un ejemplo de adaptación es el de la Taberna Zíngara, desde que abrió sus puertas hace 5 años fueron conscientes de la necesidad de adaptar la carta para celiacos, por lo que un alto porcentaje es apto. Teniendo a su personal en constante formación sobre las intolerancias alimenticias y disponiendo de un amplio conocimiento sobre las alergias al gluten.

Su productos incluyen la Cerveza sin Gluten, Pan de masa madre TRITUCUM de unos de los mejores hornos de España y la elaboración de frituras con harinas especiales (Garbanzo). No utilizan ningún tipo de harinas en las elaboraciones de salsas y en su lugar utilizan Goma Xantana.

La Taberna Zíngara

Sus sugerencias incluyen su excelente Jamón al corte con tostadas a la brasa de pan de triticum con tomate asado al carbón y AOVE de variedad Vidueña. Coquinas de Ayamonte al Golpe con Jerez Bocartes del Cantábrico desespinados y fritos con harina de garbanzos recién molida y cualquiera de nuestras carnes chivo de canillas confitado a baja temperatura, confit de pato hecho en casa al vacío a baja temperatura y nuestra selección de pescados a la brasa con la guarnición libre de gluten y para los golosos también tenemos elaboraciones dulces caseros.

La Taberna Zíngara se encuentra en Gijón (Calle Linares Rivas, 1), su teléfono de reservas es 984 395 477 y en Oviedo (Calle Carreño Miranda, 8), teléfono de reservas 984 293 846. Puedes reservar en el correo electrónico: reservas@tabernazingara.com

Restaurante El Fartuquín en Oviedo

El Fartuquín situado en pleno centro de Oviedo, también es uno de los restaurantes asturianos que conciencia sobre esta problemática, situado al lado del ayuntamiento y a un paso de la catedral, este restaurante tradicional con 18 años de trayectoria, destaca por la calidad de sus platos y por estar exentos de gluten. Premio mejor restaurante sin gluten de españa 2018, otorgado por la FACE.

Sus propietarios se preocupan por la salud y saben que con un poco de atención cualquier plato se puede elaborar sin gluten con el mismo sabor de siempre. Todos sus platos son aptos para celíacos, por lo que estamos ante un restaurante libre de gluten por completo.

Restaurante El Fartuquín en Oviedo

Prueba de ello es el certificado de Restaurante libre de gluten que cada año les otorga ACEPA, la Asociación de celíacos de Asturias.

El Fartuquín se encuentra en la calle Carpio, 19 de Oviedo, puedes conocer sus novedades a través de su Facebook o en su web elfartuquin.es. Para realizar una reserva hay que llamar al teléfono 985 229 971.