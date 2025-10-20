El Principado cede ante IU y retrasa la negociación presupuestaria hasta lograr un acuerdo previo

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, confirmó este lunes que la ronda de contactos con las fuerzas políticas para iniciar la negociación de los presupuestos de Asturias ... , anunciada para este miércoles, quedará pospuesta hasta la próxima semana, con el objetivo de llegar a esa cita con «un trabajo más avanzado». El titular de Hacienda evitó entrar en un enfrentamiento dialéctico con IU, que la semana pasada había manifestado su «estupefacción» por la decisión del consejero de iniciar la ronda de contactos sin contar con un acuerdo previo entre las dos formaciones que sustentan el Gobierno -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies-, y se limitó a explicar que la decisión de retrasar la ronda es «fruto del diálogo» tanto entre las fuerzas parlamentarias que apoyan al Ejecutivo como en el seno del propio Gobierno.

«Evidentemente, es el diálogo el que nos ha llevado a tomar esta decisión, que entendemos que es la mejor en aras de presentar el mejor proyecto de presupuestos y de que tenga el máximo respaldo posible en la Cámara», explicó Peláez tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El consejero insistió en que la idea es llegar a la próxima semana con un trabajo «más avanzado», subrayando que este retraso podría dar más margen al Principado para disponer de la información relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria. En la actualidad, la falta de estos datos impide al Gobierno regional conocer con exactitud el marco presupuestario en el que podrá trabajar el Principado, aunque Peláez avanzó que, dada la evolución macroeconómica, se espera que sean unos presupuestos expansivos y, por tanto, superiores a los del ejercicio en curso, cuyo techo de gasto ascendió a 6.091 millones de euros.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, explicó que actualmente no están aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno de España, «lo cual supone una incertidumbre que afecta a la confección de los presupuestos». No obstante, celebró que, según las últimas manifestaciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, estos objetivos podrían elevarse al Consejo de Ministros en los próximos días y convocarse «de manera inminente» un Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que aportaría mucha más información al Principado para elaborar las cuentas regionales.

Por este motivo, Peláez justificó el retraso en la reunión con las restantes fuerzas políticas para iniciar la negociación presupuestaria. «Atendemos así a una realidad que nos puso de manifiesto el PP -que recientemente puso en duda la verdadera voluntad del Gobierno regional de negociar al no disponer de información esencial como el techo de gasto-, a quien tendemos la mano también para que se sume a este proyecto de presupuestos y no haga como todos los años», señaló el consejero.

Peláez insistió en que el Ejecutivo autonómico tiene «objetivos concretos» para este ejercicio, entre ellos el refuerzo de la educación pública y el incremento de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios, áreas en las que confía en que el PP «no dé la espalda, como hizo en ejercicios anteriores».