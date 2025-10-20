El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico y Guillermo Peláez conversan en los pasillos de la Junta.

El Principado cede ante IU y retrasa la negociación presupuestaria hasta lograr un acuerdo previo

El techo de gasto de los presupuestos de 2026 superará los 6.100 millones de euros del ejercicio actual, según las estimaciones de Hacienda

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, confirmó este lunes que la ronda de contactos con las fuerzas políticas para iniciar la negociación de los presupuestos de Asturias ... , anunciada para este miércoles, quedará pospuesta hasta la próxima semana, con el objetivo de llegar a esa cita con «un trabajo más avanzado». El titular de Hacienda evitó entrar en un enfrentamiento dialéctico con IU, que la semana pasada había manifestado su «estupefacción» por la decisión del consejero de iniciar la ronda de contactos sin contar con un acuerdo previo entre las dos formaciones que sustentan el Gobierno -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies-, y se limitó a explicar que la decisión de retrasar la ronda es «fruto del diálogo» tanto entre las fuerzas parlamentarias que apoyan al Ejecutivo como en el seno del propio Gobierno.

