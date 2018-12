Riera: «Ninguna eventual perderá puntuación por quedarse embarazada» «Subsanaremos los problemas para que nadie se sienta discriminada por ser madre», garantiza el gerente del Sespa E. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 9 diciembre 2018, 05:09

«Ninguna persona perderá su plaza o puntuación por el hecho de quedarse embarazada o estar en incapacidad temporal por la gestación». El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, José Ramón Riera, reconoció ayer la existencia del «problema» denunciado por varias médicas eventuales del Sespa que, tal y como adelantó EL COMERCIO, se sentían «discriminadas por ser madres», dado que al coger la baja por maternidad dejaban de puntuar en el baremo de demandantes de empleo. «Nos hemos reunido con la dirección de profesionales y subsanaremos esos problemas para que ninguna mujer se vea discriminada por el hecho de ser madre», aseguró.

El secretario general del Sindicato Médico de (Simpa), Antonio Matador, había explicado que a la hora de acceder a un contrato de trabajo, a las médicas eventuales «les perjudica estar viviendo un embarazo de riesgo o acogerse a la baja maternal», dado que hasta 2011 ese tiempo no computaba para seguir obteniendo puntos en el currículo laboral. Ahora, aunque no se les contrate sí se puede hacer una reserva del contrato para cuando se haya terminado el descanso maternal, pero ésta tampoco genera puntuación en el baremo de la bolsa de contratación, como sí ocurre con otra bajas laborales. La primera demanda judicial por estas situaciones, respaldada por el Simpa, se falló en junio y dio la razón a una facultativa que no pudo tomar posesión de su plaza por el descanso maternal. Riera dijo que hasta muy recientemente desconocían tanto esta situación como que pudiese causar algún perjuicio a las facultativas. «Existe toda una política de absoluto cuidado con todo lo que tiene que ver con maternidad, lactancia y puerperio, es decir, todo aquello que importa a las mujeres desde que quedan embarazadas hasta después de dar a luz».

La sanidad asturiana «cumple con gran legalidad todo lo que se encuentra en el marco normativo», defendió e insistió en que «la decisión está tomada: nadie dejará de puntuar ni perderá la opción de incorporación a una plaza por estar de baja». No obstante, dijo, «la puesta en marcha de la medida llevará tiempo».