Los centros especiales de empleo, en riesgo de cierre por el retraso de las ayudas regionales

Los empresarios temen por el futuro de muchas de las 102 entidades, ya que el Principado adeuda desde 2017 subvenciones por valor de diez millones

Los centros especiales de empleo de Asturias no han visto «ni un euro» de las ayudas que les otorga el Principado desde julio de 2017. Calculan que la cantidad adeudada a las 102 empresas afectadas ronda los diez millones de euros y temen que muchas de ellas no puedan soportar más esta delicada situación y acaben cerrando sus puertas. Así lo indican estos empresarios que aseguran que «tenemos un retraso tremendo. Aún no nos han abonado el segundo semestre de 2017. Antes nos pagaban a los seis meses y luego pasaron a hacerlo al año. Nos tememos que el montante de la deuda llegue a ser tan grande que no haya recursos en el presupuesto de la comunidad autónoma para afrontar los pagos», alertan.

Pero es que 2018 está a punto de finalizar y tampoco han recibido nada del primer semestre. Comenzarán a presentar las justificaciones de los gastos del segundo en enero próximo. Eso supone que los centros especiales de empleo acumulen año y medio sin recibir las subvenciones regionales prometidas. «Es una vergüenza», apuntan los afectados. Máxime teniendo en cuenta que «trabajamos con personas con una especial vulnerabilidad. Nos comprometemos a contratar a la gente porque el Principado nos ofrece unas condiciones que él mismo no respeta», remarcan.

Los trabajadores

Son 102 centros de trabajo que cuentan con unos 2.700 trabajadores, un millar de ellos son una discapacidad severa, es decir, superior al 65%. El resto de los empleados tienen entre el 33% y el 65% de discapacidad reconocida.

Lo malo, apuntan desde las empresas, es que las subvenciones comprometidas son aportaciones del Principado y del Estado, es decir, el dinero existe, pero no saben dónde está o a qué se ha destinado. Mientras tanto, las dificultades de los centros especiales aumentan, «la pelota va creciendo. Llamamos a los responsables de las subvenciones a los centros especiales de empleo de la consejería y nadie nos sabe decir nada. Solo nos dan rodeos», lamentan. El caso es que temen por sus empresas, como ya ocurrió en Cataluña, donde 6.000 discapacitados estuvieron sin cobrar desde diciembre de 2017 y muchos centros quebraron. «Aquí hay alguno que las está pasando canutas», destacan los empresarios, «porque tienes una estructura de gastos establecida y de pronto te cambian las reglas del juego. Te hacen polvo», apuntan.

El caso es que desde los centros especiales de empleo asturianos consideran que «estos retrasos son injustificados, porque se realizaron las tramitaciones administrativas y los presupuestos ya recogen estas subvenciones». Pero ahora se preguntan cuándo comenzarán a recibir los pagos, al menos los correspondientes al segundo semestre de 2017. «Están asfixiando a muchos centros especiales de empleo. ¿Van a tardar tres o seis meses en pagar? Vale, pero si lo retrasan más llegará un momento en el que nos deban dos años de subvenciones», indican.

Este colectivo se queja de que las autoridades del Principado no están cumpliendo «el procedimiento ni los plazos. Algún centro va a acabar asfixiado y quienes lo pagarán van a ser los trabajadores discapacitados». La situación cada vez es más penosa. Estos centros especiales de empleo recibieron de 2017 una parte prorrateada de las subvenciones, mientras que de 2018 no han obtenido aún pago alguno. Los presupuestos regionales tienen reservados para los ejercicios 2018 y 2019 un total de 11.917.459 euros, de los que unos cuatro millones corresponden al año que está a punto de finalizar. Esa cantidad, unida a los adeudos correspondientes a 2017 hace que el total que estas empresas esperan recibir ronde los diez millones de euros. La explicación es que, según las últimas normas dictadas por el Principado, la convocatoria para las ayudas del segundo semestre de 2017 se extendían hasta junio de 2018, es decir, todo un año. Ahora está a punto de culminarse otro semestre y las empresas reconocidas como centros especiales de empleo siguen «sin ver un euro».

